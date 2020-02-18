上周曾經有一天沒有發現新確診肺炎個案，市民都期盼疫潮開始平息，可惜事與願違，前日又爆出一宗新增個案，港島東區似有蔓延迹象，患者是一名居住在太古城的工程師，曾因發燒求診東區醫院，但竟然沒發覺是帶菌者，還四處求醫，令散播病毒的風險大增。抗疫由上至下都出現疏漏，無能政府責無旁貸，幾乎每一日都會出亂子，都有把柄給反對派攻擊。就好像昨日起行經港珠澳大橋的車輛免收費直至疫情平息，此舉無疑吸引更多內地車輛來港，風頭火勢，當然亦成為箭靶，被轟引病毒入關。滯留在武漢及東京的港人，你未救回來，反而鼓勵更多內地人來港，這是如何解釋呢？

救人不力，救市亦無方，香港經濟急速下滑，百業蕭條，稍一風吹草動，便火燒連環船，像打邊爐家族事件，令連鎖集團一系列食肆要關閉，其他餐館亦門堪羅雀。去年暴潮爆發後，政府派糖數百億元，猶如泥牛入海，沒有作用。疫潮爆發，政府更沒有推出任何措施，任由商戶自生自滅，結業潮及失業潮相繼湧現，連工作也保不住，又如何償還按揭貸款呢？銀行業體察民困，紛紛推出還息不還本金的計劃，業界估計樓市今年將有下調壓力，類似紓困行動將會陸續出爐。私人企業懂得共度時艱，反觀政府依然無動於衷，坊間有呼聲要求樓市減辣，政府懶得回應，相信又是少做少錯、不做不錯的心態。

廢官因循僵化，沒有應變能力，樣樣事墨守規條，往往錯過救亡最佳時機，止暴無期已是最佳證明，如今面對經濟困境袖手旁觀，難道要等到跳樓燒炭潮出現，死多幾條人命才會醒覺？

當年金融風暴教訓歷歷在目，以為好心，往往是做壞事，董建華搞八萬五跌了一跤，林鄭月娥不是沒有見到，竟然明知故犯，重蹈覆轍，天作孽猶可違，自作孽不可活。