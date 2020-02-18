香港的反對派及部分傳媒常說，香港的自由及法治在回歸後受到嚴重破壞，加拿大菲沙研究所的研究報告卻說，香港的自由度及法制比全世界大部分國家，包括美、加、英、法等所謂民主國家都優勝許多。

菲沙研究所早前發表的人類自由指數，排名前十位的國家和地區，分別是：新西蘭、瑞士、香港、加拿大、澳洲、丹麥、盧森堡、芬蘭、德國、愛爾蘭；丹麥和盧森堡並列第六位。前十名以外大家比較熟悉的國家和地區有：瑞典排十一位、英國十四位、美國十五位、台灣十九位、日本二十五位、新加坡三十位。至於中國大陸則排一百二十六位，接近排一百一十四位的俄羅斯、一百二十二位的土耳其。

菲沙研究所是加拿大卑詩省西門菲沙大學下面的一個研究機構，他們每年發表的人類自由指數是根據政治權利、經濟權利、公民自由及法治制度等標準所得出的排名。如果細讀他們發表的報告，不難認清其實他們的態度甚為偏向西方價值，對香港特區政府的批評絕不姑息，與香港的反對派一樣，不住提到回歸後中國怎樣加強對香港的控制，侵犯出版自由，援引的例子是銅鑼灣書店東主怎樣被迫害，被人綁架到內地。他們也發表文章，批評北京政府的一帶一路政策，認為是帝國主義式向外擴張。他們指摘北京政府在軍事上的巨額投入，並以南海主權的爭端作為論據。這些隨研究報告附錄發表的文章，清楚表示對中國政府和香港特區政府的敵意。不過，這份人類自由指數報告對香港的評價仍不失公允。

菲沙報告中有一項是世界各個國家和地區的警察可信度研究報告，前十名排名如下：芬蘭、瑞士、新加坡、冰島、新西蘭、香港、阿曼、加拿大、西班牙、澳洲。

在反修例運動中，備受反對派及部分傳媒猛烈攻擊的香港警察，其可信度是世界第六，比香港群眾集會中不少人人揮舞其國旗的國家如英國、美國等都高，這兩國的警察可信度未能列入前十名。

反對派常說香港的自由及法治，在回歸後受到嚴重破壞，事實卻是香港的自由度及法制比全世界大部分國家，包括美、加、英、法等所謂民主國家都優勝許多。菲沙研究所評價香港警察的可信度為全球第六位，比美國、英國、日本、加拿大、澳洲還要高。雖然香港部分傳媒及反對派不住抹黑，指香港警察濫用暴力，毫無證據下指控警方強姦被捕人士，甚至毀屍滅迹，外國研究機構卻譽香港警隊為全球最可信的警察之一，兩者差距有如雲泥之別，實在甚具諷刺性。