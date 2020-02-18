本港新一代記者水平低下已是不爭的事實，單是黑暴期間看他們大鬧警方記者會已經一清二楚。筆者日前收看衞生署的例行記者會，到了記者提問環節，竟然一窩蜂就警方獲配較多防護裝備，衞生署獲得較少大做文章，單是有關N95口罩的數量便問完又問，讓人見識何謂無聊透頂。

但見衞生署官員有點沒好氣，一再解釋N95口罩大多在臨床為病人抽痰等程序才佩戴，一般情況只需佩戴外科口罩，而且目前沒有太多臨床工作需要進行云云。記者無位可入，只好悻悻然收聲。

很明顯，這些問題旨在挑撥警方和衞生署的關係，目的又是煽動仇警情緒，對抗疫於事無補。每次看見這些沒有營養的提問便無名火起，其實大大個衞生署官員坐在面前，是否可以問更多有助市民增長抗疫知識及更有切身利益的問題呢？

目前先後有兩名新冠肺炎患者康復出院，人們只知二人都是廿多歲的年輕人，其中一人為「打邊爐家族」首名確診青年，但他們入院後用甚麼藥物和方法治療，為何康復神速，日後會否有後遺症等，市民一無所知。其實這些都是對抗疫有益的資訊，倘證明一些治療方法或藥物有效，亦有助減輕市民對疫症的恐懼，偏偏在座記者沒有一個提出這些問題，捉到鹿不懂脫角，白白浪費提問機會，怎能不令人慨嘆水平低下？反觀內地的資訊更多更透明，但正因為太多，令人眼花繚亂。有說用抗愛滋藥物有效治療，有說用伊波拉專用藥物有效，又有說要打來自康復者身上的血清，言人人殊，莫衷一是。

本港記者不可靠，港府是否可主動多做一步，安排有關醫生及康復者會見傳媒分享抗疫經驗？很多恐慌都是來自誤解和不信任，檢疫中心的選址寸步難行，原因也在於此，與其要市民估估吓，不如主動揭開病毒神秘面紗。至於記者的無聊問題，真是不答也罷。