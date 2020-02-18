香港剛剛發生一宗新聞，想必又「醜出國際」。有三名持刀匪徒，涉搶去一批衞生紙，價值只是一千多元。搶金搶銀聽得多，搶衞生紙卻是世所罕聞。

一切問題都是源於新型冠狀病毒肺炎疫情惹起的搶購潮，白米、麵條、衞生紙本來不缺，但香港人自製恐慌，弄得一派山雨欲來的樣子，再充足的貨品也給人買光，形成了一種「有錢都買唔到嘢」的心理壓力。到了這時候，銀子也未必管用，有人便想到動刀子，於是香港便發生了用刀子劫廁紙的鬧劇。

不過，一碗水要端平，雖然本欄一直嘲笑香港人神經敏感，很多時反應過於激烈，但說不定正因為港人有這種性格特質，才使得今趟新冠肺炎的確診人數，維持在相對低位。執筆時，香港的確診數量是五十多宗，地理上遠離中國大陸的新加坡反倒有七十多宗，日本超過四百宗，就算不計鑽石公主號郵輪，單是東瀛本土，也有數十個確診者，防疫成績一點也不出色。我們鄰近的澳門雖然只有十宗，但當地是數十萬人，計及比例，確診者其實不比香港少。

香港與內地往來頻繁，但特區的確診個案處於相對低水平，有此成績，當然不是因為管治班子處理得宜，而是港人凡事敏感而緊張，疫情來臨，人們防菌就像防賊一樣。抗疫產品不夠用，港人便上窮碧落下黃泉，幾乎走遍世界每一角落去搜購。

筆者加入了一個中學同學的網絡通訊群組，組內約二十人，其中便有四、五人在疫情爆發後背起行囊，到日本、南韓或台灣走一轉，旅程主要目的，就是要買自用口罩。但最多的一位也只是買到一百個，他已忙不迭地在群組中與眾人分享喜悅。

正因為香港人的防疫意識加危機感，恐怕是冠於全球，所以這場防疫戰，至今算是打得不錯。