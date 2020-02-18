新冠肺炎在香港愈爆愈有，而廢柴政府嘅抗疫表現備受詬病，尤其是實施強制家居隔離措施漏洞處處，染疫者隨時如流動炸彈在社區播毒，咁搞法，確診個案肯定陸續有來！這要怪政府防疫措施樣樣慢十拍，對策又求求其亂咁嚟，港人為自救，有乜辦法唔為求一口罩而疲於奔命排隊吖！而世道衰微，依家連超市廁紙都被打劫，搞到老朽想買多條都唔敢，容乜易被賊仔𥄫上而惹嚟無妄之災㗎！

言歸正傳，佐敦街坊驚爆，兩名正接受家居隔離嘅女住戶，疑因家居屬僭建，無洗手間而需到同廈商場如廁，又曾自出自入落樓取物件，住戶擔心如此「隔離」係有名無實，會威脅公眾衞生，曾致電衞生署投訴。看官，你道衞生署職員如何回覆？官僚竟稱隔離者家中沒有廁所，使用公眾廁所嘅做法冇問題。

阿哥，如果隔離者是個隱性帶惡菌者，之不過潛在嘅病毒未爆發出來，既然青衣長康邨康美樓有中層和低層住戶均確診，涉與廁所排氣管滲漏有關，即係話新冠肺炎可通過糞便傳染，一個隔離者去公廁或商場廁所「爆石」，又點會冇問題？更好笑嘅係，官僚稱隔離者可選擇家中擺放膠桶盛載排泄物，膠桶則可交由朋友處理！

依家風頭火勢，一個「打邊爐家族」十九人當中十一人確診，其中兩名確診者亦各有同事賴嘢，你叫人家中便便，用膠桶盛載「黃金」，然後交朋友處理？自己搞到個家臭氣熏天，確係「黃金有罪」，此刻，仲要朋友同你攞去處理？為你兩肋插刀嘅朋友都走夾唔抖啦，即使你老婆都同你分手啦！廢官有冇留意新聞㗎，早前鰂魚涌一名中年婦人由溫州返港，疑出現發燒徵狀被其夫拒入家門，恐會傳染給自己及一對子女，老婆大吵大鬧驚動警方，最終一家四口被送院檢驗。

衞生署嘅官僚一個二個腦殘到咁嘅地步，真係醫番都嘥藥費，直接消毒包好，推去堆填區埋了算吧！