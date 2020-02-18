新冠肺炎來襲，全球衞生界加緊合作之際，中美卻開始衞生冷戰了！中國繼早前在外交部記者會直斥美國帶壞頭、趁疫症推行孤立中國的過分舉措後，又在世界衞生組織專家組成員訪華一事上出招，美國沒有代表出席在華的調查工作。白宮首席經濟顧問庫德洛日前為美國坐冷板櫈還擊，中美烽煙再起。

世衞專家組近日開始在中國展開調查，成員可參與調查今次疫症及醫護防治的問題，這有助各國完善自身醫療監察及防疫的漏洞，但這次的專家組成員卻沒有美國人，這當然不是碰巧。庫德洛心清眼不盲，酸溜溜地說，美國人員不獲加入專家組工作，顯示中國在公共衞生事件上缺乏透明度，「我們對中國沒有邀請我們（到中國）和欠缺透明度感到有少許失望。如果我們不能從中國取得好的資訊，很難作出像樣的評估。」他批評中國沒有依約與美國好好合作，但當被問到中國為甚麼這樣做時，庫德洛卻避開了，表示「不清楚（他們的）動機」。

這招裝傻扮聾實在低級，外交部早前還批評美國在疫症反應上過敏，只有少數確診個案便急着向中國插刀，率先要所有來自中國的入境者檢疫，繼而不允入境，措施一步步升級，很快地營造了「美國都這樣做了」的影響與帶頭效應，以致不少國家亦跟隨出招。

美國這邊廂向中國插刀，轉過頭卻期望中國無怨無痛，繼續與他們好來好往，這種自以為是、自以為重要的橫蠻，實在叫人大開眼界。

說來說去，美國只是想借疫症打擊中國，拖慢中國發展，以求不戰而勝。沒想到的是，中國借疫反擊，把美國「隔離」於疫症研究。如今，中國只想從新冠肺炎之痛，亡羊補牢，加快構建國家生物安全法律法規，完善重大疫情防控機制，以健全國家公共衞生應急管理體系，堵塞法制、醫療及防控的不足。