產評：經濟黑洞不見底　樓市撤辣待何時

今年以來，關於香港企業裁員、減薪和關店之聲不絕於耳，可謂聞者傷感。港府昨公布的失業率更飆至逾三年新高，顯見香港市道正急速惡化，愈來愈多市民加入「量地」行列。面對回歸以來最嚴峻的經濟大蕭條，政府必須盡快推出振興經濟措施，當中撤辣招、穩樓市，必然是策略性關鍵一步！

何解說穩樓市是振興經濟的策略性關鍵一步？香港經濟向來以地產獨大，單是相關專業及商用服務，以及樓宇業權服務，已共佔本地生產總值逾兩成份額，與進出口貿易、批發及零售業，和金融及保險的兩大支柱佔比相近，但若計及建築、倉庫、地產相關的金融服務等，地產乃是「重中之重」，實屬中流砥柱！面對如今貿易業已被貿戰打殘、零售及旅遊業又受社會動盪及疫情夾擊，港府應果斷從穩樓市着手來穩經濟，其道理實不難理解。

可慣於墨守成規，諸多搪塞的港府，至今仍藉口多多、猶豫不決。其理由不外乎是樓價尚未見太大跌幅，未到出手之時，拖拖拉拉的官僚思維，最終只會害死香港！要知道，若然要等到樓價大跌才出手撤辣，對於穩定市場信心必大打折扣。還記得九八年亞洲金融風暴，樓市大冧，港府不是推出首次置業貸款計劃，力圖刺激需求嗎？可之後樓價結局是不斷下跌，到○三年沙士，市區細單位半百萬不到亦乏人問津，說明政策擇機而出十分重要。

君不見其他地區如新加坡等地，面對經濟滑坡，無不着手穩樓市，偏偏港府無所事事，人工照出，眼看最新失業率升至3.4%，總就業人數創○三年第三季以來最大跌幅，形勢比沙士更差，有根有據，仍要等運到嗎？回歸逾廿年已充分證明，香港從不缺錢，缺的是一個有魄力、具前瞻及有承擔的管治班子！過去港府在推動經濟結構改革和長遠發展不作為，單靠食老本，以致近年社會衝擊升級，實非偶然。刻下香港面對內外部環境起了根本性變化，威脅絕非過去環球金融市場調整而觸發的經濟下跌周期那麼簡單，為何依然要坐以待斃？

港府果斷主動拆彈，為樓市撤辣是刻不容緩，穩住經濟命脈，就能穩住消費信心及家庭財富，「買時間」來協助重災行業重回正軌，穩定就業，並能透過樓市相關收入「派糖」紓解民困，實在看不到不撤辣之理。最怕時機一失，經濟崩圍，元氣大傷，欲救無從。還望港府能分輕重，在即將公布的財政預算案，別再令市民失望！