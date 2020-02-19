世界視線：彭希配甚囂塵上　政治帳須算清楚

參加美國總統初選的紐約市前市長彭博，據報有意邀請前國務卿希拉妮出任副手，正當外界猜測，這可能是彭博陣營有意發放的風向球之際，盛傳希拉妮心腹馬歇爾將加入彭博團隊，令傳聞更加甚囂塵上。

對於邀請希拉妮拍檔出選，彭博陣營並沒把話說死，僅強調當務之急是爭取提名，尋找副手人選目前「言之尚早」。但否認歸否認，揣測照樣滿天飛，有報道甚至指出，彭博和希拉妮同樣是紐約人，為符合競選規定，彭博願作出配合，把居住地遷往佛羅里達州。

空穴來風，未必無因。希拉妮把四年前在大選中被特朗普擊敗的經歷，引為畢生奇恥大辱，如今儘管不是擔當主角，但有機會報一箭之仇，相信有一定吸引力。而對於彭博來說，儘管有領導大機構及全國最大城市的經驗，但始終跟國家層面有一定距離，反觀希拉妮，歷任參議員和國務卿，具備豐富的立法、行政經驗，正好補足彭博的短板。

事實上，如彭博最終真的挑選女性擔任副手，也有一定的「洗底」意味。跟特朗普一樣，彭博被指在職場上多番發表歧視女性的言論，副手傳聞正好分散輿論的注意力。

問題是，即使彭博有心促成這段「政治婚姻」，希拉妮是否肯「屈從」，實在難說得很。眾所周知，副總統實際權力的大小，端視總統本人是否強勢，例如艾森豪威爾和小布殊那樣的「甩手掌櫃」，其副手尼克遜和切尼炙手可熱；相反像現在特朗普那樣，要求地球圍繞自己轉動，則彭斯只有謹小慎微，規行矩步的份。觀乎彭博在市長任內的管治作風，希拉妮一旦成為副手，發揮的空間相信有限。

更重要的是，希拉妮是民主黨內的惹火人物，直至今天，她仍不遺餘力批評桑德斯。可以想像，「彭希配」即使成事，大部分桑德斯的支持者肯定不會出來投票；加上兩人在建制內也是舊面孔，客觀上其實相當「趕客」。有人說，彭博真的要特朗普好看，與其找希拉妮做副手，不如當選後委任她做司法部長，屆時特氏肯定寢食難安。