神州觀察：維穩闢謠掩真相　政府自毀公信力

據國家衞健委公布，截至本月十八日凌晨零時，內地累計新冠肺炎已超過七萬二千人確診，一千八百多人死亡。然而對於這樣的「官方公布」，外界多是抱懷疑態度，尤其是本次疫情死亡人數不無「縮水」之嫌，只因當局總也改不了隱瞞真相的習慣。

武漢武昌醫院一名女護士近日不幸感染新冠肺炎離世，消息在網上廣為傳播，直指死於缺乏防護裝備，以至感染全家人，父母慘遭奪命。四川綿陽網警卻闢謠稱是假消息，更指事件乃境外勢力所為，以圖製造負面輿論，抹黑攻擊中國。然而武昌醫院隨即發公告證實該女護士死訊，惟綿陽警方仍不依不饒，再發長文警告網民：就算如此，亦要小心提防境外勢力詆毀破壞中國的發展。

事件旋即招致更多網民怒罵，直斥警方此舉太無良，為達到維穩的政治目的，竟可不惜一切欺瞞民眾；更動輒扯上境外勢力，亂扣帽子，好像自家民眾對政府的種種失職隱瞞行為都很滿意似的，壓根就不該提出批評意見。那這樣的做法同掩耳盜鈴有何分別？甚麼真相都不讓說，但凡不利於政府顏面的消息便要封鎖壓制，這種社會又哪來的發展進步？

況且醫護人員染疫死亡已非頭一宗，當中更不乏院士、醫學專家等德高望重之人，就連武昌醫院院長亦死在了抗疫前線，這種事還有甚麼好瞞的？更別說自疫情爆發以來，累計已有近兩千民眾被奪去生命，逾三千醫護遭感染，病毒的危害性有目共睹，與其在隱瞞死傷人數上挖空心思，還不如把精力多些放在疫情防控上，想想怎樣為醫護人員提供更多的防護裝備，不再讓他們「裸奔」在抗疫前線。

亦因為如此，官方公布的疫情死亡人數總難讓各界信服，四川警方敢罔顧事實及社會觀感，公然隱瞞，其他地方及部門豈會沒有同樣的行為？只是他們做得更巧妙，未被揭發出來而已；若真如此，後果則更可怕，及更難想像。更關鍵的是，當局由始至終統計公布的都只是確診死亡人數，而因嚴重缺少床位及醫療物資，導致無力救治而死的，並不在列，這些數字又是多少？將來會否公布？

謠言止於智者，但真相不能總被「闢謠式」粗暴掩藏，想想當初若不是將「吹哨人」李文亮醫生的專業預警當謠言處理，是否可以避免更多醫護人員被感染，及讓李醫生在內的更多民眾免於劫難？更不要忘了，當初是誰在一路鼓吹病毒不會人傳人，又是誰仍在醉生夢死誤導民眾，令他們無謂地死去？而從全國各地寄來的緊急醫療物資，還有多少仍積壓在武漢紅會的倉庫中？對於此類貽誤戎機的行為，怎可繼續輕罰輕縱？