功夫茶：一哥要多去飯局　心繫社會要聯誼

日前警隊同明星足球隊踢波之後舉行飯局，即刻有飯局嘅歡樂片段流出來，但見座中客除一哥外，仲有警務處人事部遴選委員會總警司謝振中等，而明星隊就有大家熟悉嘅成龍、曾志偉、譚詠麟、方中信等，大家踢完波，一齊食飯，杯上杯落，又齊齊唱吓歌，喺黑暴肺炎雙重打擊下，藉此減一減壓，好！

之不過，一眾黃媒、反對派政客就好似鯊魚聞到血腥，更以為捉到一哥「痛腳」，借機挑骨頭，陰陰濕濕話已就晚宴時間、地點、性質同埋警方使費問題，向警察公共關係科查詢，正待回覆云云。功夫茶想唔挑你班黃絲粉腸都唔得，見到一哥出席一個正常不過嘅聯誼飯局，好似發現暴龍喺香江復活，興奮到咁銀樣，喂，朋友間食餐飯開心吓，邊個請又有乜好計較，或者AA制一樣咁happy，使唔使又抹黑成「非法活動」呀？

嗱！講起就扯火！你班友成日講人權講自由，一哥、警察就冇人權，就唔需有交友聯誼嘅自由？你班反對派政客、過氣港英舊電池，周不時都去漢奸黎何文田間「第一漢奸寓所」飲飲食食進行密會，或者去私房菜館頻密攪局！嗰位現任立法會議員林卓廷則更加係漢奸黎飯局嘅常客。喂，又唔見有黃媒撲出來問，究竟邊個埋單？有冇夾錢吖？再講吖，林鄭當年剛做特首，為了締造「和諧之象」，一樣出席反對派嘅會慶，仲捐咗三萬個大洋添！功夫茶想問，又唔見有反對派政客撲出來問：嗰餐飯佢有冇夾錢㗎？

反對派至叻戴上有色眼鏡，你哋同叛國禍港嘅第一漢奸食飯就係自由，為民主發聲？咁一哥同警察出席明星足球隊嘅飯局，點解就有咁多陰謀論？唔通明星唔可以同警察做朋友？唔通一哥唔可以發揮「警民一家親」嘅橋樑，食餐飯光明磊落，你班粉腸都要抹黑？係唔係腦灌咗米田共吖？啲思想咁齷齪嘅！

一哥都係人，係人總要交朋友，朋友間嘅飯局，講吓笑，一杯在手，又唱吓歌，談笑間做到警民一家親，幾好吖！警隊要做到「忠誠勇毅，心繫社會」，又豈能冇呢啲咁坦誠嘅飯局！功夫茶諗起兩句詩：傷鳥有弦驚不定，臥龍無水動應難。嗱！一哥出席朋友飯局，食餐飯若然好似驚弓之鳥咁提心吊膽，驚啲無聊怪嘅暗箭，又或者好似「蛟龍失水」，即係朋友都唔多個，試問「獨孤求敗」又點施展領導才能？

呢兩句詩正正道出，要使人才發揮作用，都要有良好嘅社會環境同埋客觀條件，常言道，獨木不成林，一花難成春。要搞好警民關係，梗係要多啲出席飯局，不單止同明星，更要同撐警嘅市民搞吓聯誼、聯歡聚餐，功夫茶建議，待疫症消退，警察公共關係科不妨諗諗，相信不少市民都想同一哥齊唱《朋友》！