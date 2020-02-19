正論：裁員潮陸續有來　失業新高百事哀

去年六月香港爆發反修例暴潮後，各界擔憂進一步損害疲弱的經濟，政府「派糖」數百億元無補於事，去年底更爆發新冠肺炎，破壞力超越黑衣暴徒，對經濟影響更巨大，各行各業出現結業關門潮，最新公布的失業率創新高，而且預計高處未算高，今年內會繼續攀升，市民除了要戴穩口罩，還需要做好準備，勒緊肚皮。

政府統計處昨日發表失業數據，失業率由去年十月至十二月的百分之三點三上升至去年十一月至今年一月的百分之三點四，為超過三年以來的新高，期間總就業人數減少約一萬四千六百人，換言之，又多一萬多失業大軍。這個數字仍未反映二月份情況，原本在傳統旺季農曆新年過後，已經預告有不少賓館及食肆因為暴潮趕客，「排隊」結業，但突然殺出新冠肺炎疫潮，在一月杪開始緊急實施封城封關以及暫停個人遊措施，在二月及三月才逐漸浮現後遺症，單是一宗「打邊爐家族」播疫事件，已令一個飲食集團停開多間分店，整體疫潮對各行各業的衝擊，難以想像。財政司司長陳茂波日前在網誌表示，新冠肺炎疫情進一步打擊本已下行中的經濟，對香港經濟實質影響程度甚至可能高於○三年時的沙士，前景未許樂觀。

二○○三年香港爆發沙士「非典型肺炎」疫情，造成二百九十九人死亡，全市癱瘓，令原本從金融風暴創傷掙扎反彈的經濟再次重挫，失業率突破空前的百分之八。今年的失業率或許未去到沙士時數字，但客觀條件卻遠比當年惡劣。在港府請求下，○三年中央開放個人遊來港，像為瀕死病人輸血，立即穩住了旅遊業、零售業以及其他服務性行業，這樣的一場及時雨，今時今日卻難以歷史重演。內地旅客佔整體訪港旅客人數近八成，比率遠高於二○○二年的四成，已成為多個行業的命脈。中央這次是相反地暫停個人遊，而且復行無期，各行各業望天打卦，都不似短期內會天降救兵。

在疫情蔓延前，去年第四季的本地生產總值因為暴潮已經出現負增長，零售銷貨量急跌，如今不單止內地旅客銳減大半，就連西方遊客也怯於疫情，飲食、零售、消費及旅遊等相關行業都是重災區，失業率百分之五點二，為超過三年來的高位，行業就業人數按年繼續急跌。建造業、進出口貿易及批發業的失業率亦明顯惡化，裁員潮已經不知不覺間爆發。

全民面對經濟逆境，社會各階層，無論資方勞方，理應互惠互助，共度時艱，可是不少大集團為求自保，率先「大開殺戒」，滙豐控股宣布未來三年將進行四十五億美元削減支出計劃，預期至二○二二年全球減少三萬五千員工，佔總員工數目約百分之十五，集團每年自然流失已達二萬五千人。既然獅子先行「瘦身」，其他大公司都會相繼效法，預計大規模裁減人手將成為風氣。不少企業即使不裁員，亦想盡辦法節流，像國泰航空便以航班減少為由，要求全體員工放三星期無薪假，同類做法大有人在，打工仔沒有選擇，惟有「疫」來順受。

私人公司及上市企業以盈利為重，可以理解，這個時候應該輪到政府站出來，或甚至更早時候出手。首先要為暴潮及疫潮問責，若非反應緩慢，拖拖拉拉，止疫制暴失敗，香港也不會淪落至一罩及一職也難求。政府亦要檢討之前的「派糖」措施，為何動用了數百億元竟未見成效？二月二十六日新一份財政預算案將會公布，各界希望財爺陳茂波能夠推出實質措施去紓困以及振興經濟。本報昨日「正論」提出全面撤銷樓市辣招便是其中一個可行方法。觀乎陳茂波一再強調今個財政年度將出現巨額赤字，政府會否大開庫房，可思過半。

傳染病專家估計疫情要到四至五月份才見頂，本港經濟可能連續三季以至四季負增長，失業率恐會升至百分之四點四或更高。大部分家庭手停口停，貧賤夫妻百事哀，大人不吃，小朋友也要吃飯上課，還有租金或按揭都要付，一家幾口如何捱過這個經濟低谷，委實費煞思量。民間哀鴻遍野，政府充耳不聞，所謂「父母官」，原來廢至極點可以餓死子民。若問暴民何處來，牧童遙指門常開。