一國兩制可以是矛盾，亦可以是沒有矛盾。

一國之內，若國家的組織力量不強的話，便變成是中央與地方權力分配的問題，未必可容許差異過大的體制並存。聯邦制裏的中央也必然主導制度，一制獨大。其餘的變成附從，只有被容許的制度空間。當兩制並存，互爭主導，便使兩制在一國之內相連的基礎破壞，出現一制獨立或反叛的局面。

但是，即使兩制差別大，若政治權力分配方面，仍是一制從屬另一制，從屬一制的制度空間可以被容許。惟容許的權力和容許的尺度在於主導的另一制。如果這樣安排鞏固的話，兩制差距大也不會引起衝突，可相安共存。

香港在《基本法》規定下的一國兩制，可以採用第一種形式，兩制之爭必然引起中央政府用公權力鎮壓香港的獨立或反叛，除非中央政府軟弱，一如民國初年的情況，可是這亦不能排除中央政府動武來建立威信、鞏固政權，只是勝敗未定。

第二種形式或其實是回歸以來的情況。但中央政府犯了一個根本性的錯誤，以為把內地與香港隔絕便可保兩制和平共存。結果香港一制自治失控，使兩制的差別演變成政治矛盾，也使部分港人進一步要求更大的隔絕，尋求獨立，把兩制關係轉移至對立的第一種形式。也因此帶來中央政府的反應，重申對香港的全面管治權，使香港一制必須置於中央一制的主導之下。

把這樣的關係釐清，便可以毫不含糊地看到中央與香港政治關係的根本性質。香港若不反叛（無論是歸英歸美或獨立），便要接受香港一制與中央一制的從屬關係，這也即是《基本法》從屬於國家憲法。

香港的制度空間相等於香港的自治程度，中央對香港信心夠強的話，制度空間便可擴大，相反地便會有所緊縮，回歸底線。在這樣的條件下，一國兩制的關係和香港一制的自治和變化，都變成在政治信任基礎上的變數。底線是香港一制不能挑戰中央一制的權威，這不屬於固定化分權的聯邦，沒有詳細和具體的分權機制來規範兩制的關係。香港所處的一國兩制屬於過渡體制，內容變數頗大。

香港的選擇是：或是與中央政府決裂，強迫把香港一制與中央一制並列相爭，借一國兩制之名追求獨立自治，或甚至棄用一國兩制，乾脆要求獨立或歸英歸美？或是在爭取中央信任的前提下，努力完善香港一制的內容，借融合推動香港的進一步發展，從而以香港的成就協助內地發展，協助內地一制改善？