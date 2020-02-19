魯迅曾比喻幹壞事、幹缺德事的某類人像討厭的蚊子，在叮人吸血之前，總要嗡嗡叫不停，大發議論，宣揚其叮人吸血的理由。魯迅生得早了些，他見的這些蚊子乃是在當時還不怎麼「規模經營」的文壇上飛舞，要是活在今天，就能見到香江反對派毒媒和網絡平台「聚蚊成雷」，每日每時「哼哼地發一篇大議論」——不，是無數篇大議論，不僅吸血充飢，更能廣為播毒，危害性和破壞力驚人也。

這些「聚蚊成雷」的東西已經成了碩大的毒蚊子，比當年魯迅見到的「吸血充飢」的「文壇三蟲」之一者厲害得多。這些東西，香港回歸之前已經到處飛舞，叮人吸血，大發議論，只是牠們數量不多，個頭不大，吸血充飢之反共理論也是老生常談。在英夷統治下，在香港人「政治冷感」的現實面前，在北京還未收回香港之前，牠們的「大發議論」也就是說說而已，並不能掀起風波，大多數香港人也懶得搭理牠們。

回歸後，情況大為不同。牠們那套叮人吸血的反共議論、老生常談，有了現實的攻訐刺激性，因為香港實施一國兩制，而牠們的反共理論和要幹掉一國兩制、讓香港「完全自治」或「香港獨立」或成為「美國領地」義理是相通的。

何況這套叮人吸血的言行，在香港有相當的殖民統治基礎，有英夷撤退時的全面周密的埋雷部署，有港英餘孽、無間道、洋奴漢奸多方面配合及保護，有一國兩制、港人治港、高度自治的設計安排，有朝廷對收回香港後如何貫徹落實《基本法》準備不足、乾脆當個甩手掌櫃，有反共反華的外國勢力如入無人之境，在香港持續培植代理人、扶持反對派發展壯大，再加上資訊科技、互聯網等媒體的更新換代，其規模和能量百倍、千倍增長，牠們也就成了成精成魔的毒蚊子、成了「超級播毒者」。

香港中招之人不計其數，社會中毒之深難以估量，一國兩制被毒疫吞沒為期不遠，勢將萬劫不復，毒蚊不滅，香港亡矣！