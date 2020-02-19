香港有些人一直宣稱自己不是中國人，甚至認為香港不是中國的，但諷刺的是，一場新冠肺炎疫症就使他們完全露底，不想做中國人，還是得做中國人。此話怎講？很簡單，在疫症面前，香港人和其他中國人沒有任何分別，中國人在海外被歧視、被排擠、被禁止入境，香港人也不例外。外國人只認種族不認國籍，即使不少香港人持有外國護照，即使黃絲們打着美英旗號，此時此刻也只能面對和所有中國人同樣的處境，因為他們根本擺脫不了身上的烙印。

更尷尬的是，這些人總是千方百計搞「本土化」、「去中國化」，恨不得兩地完全隔絕，老死不相往來，以實現他們的港獨美夢。但現實卻是殘酷的，如今兩地只是人流隔絕，物流並沒有隔絕，香港已亂過亂世佳人，搶完口罩搶白米，搶完白米搶廁紙，恍如世界末日。有人甚至持刀打劫超市廁紙，淪為國際笑話。人們實在無法想像，假如內地物資完全停止輸港，香港人如何生存？那班港獨廢青曾揚言要搞海水化淡自給自足、搞黃色經濟圈自耕自食，為何不試試看？

早前黃之鋒之流動用「關係」從美國購回十萬個口罩，除了大鑼大鼓宣揚一番，更對「美爹」千恩萬謝，結果被發現這批口罩還是「中國製造」。一班「逢中必反」的人，推銷的卻是「中國製造」的口罩，不是很可笑嗎？

一場疫症，既暴露了香港社會愚昧無知，也戳破了港獨幻想。頭腦稍為正常的人都知道，香港只是彈丸之地，嚴重缺乏物資，根本沒有條件獨立，何況十四億中國人也絕不可能讓香港獨立。那班叫囂「香港獨立，唯一出路」的人，不是頭腦本來就有問題，就是腦袋進水失去正常思維，因為只有這種人才會將「一條死路」當作「唯一出路」。勉強無幸福，既然他們不想做中國人，為何還要委屈自己留在香港？為何不去哀求「美爹英爹」收留？