回歸接近二十三年，香港一日比一日倒退，日前發生的一宗劫案就是鐵證。新冠肺炎肆虐，掀起搶購口罩等防疫用品，連清潔用品也被掃光。周一清晨旺角一間超市卸貨時，突然遭匪黨持刀劫去值千多元的廁紙，事後三人被捕，仍有同黨在逃。如果在以前一定會有人問，廁紙有甚麼好搶，亦有甚麼人傻得會去打劫廁紙？太平盛世、輝煌時代，香港不會發生的事情，今時今日陸續呈現。先別說打劫，以前超市的廁紙疊疊堆放，又有誰想到會有一日被搶購一空呢，不單止廁紙，米糧亦變成搶手貨，令人聯想起三年零八個月的慘況。香港是發達都會、國際金融中心，為何會出現像第三世界搶掠物資的現象呢？

一國兩制荒腔走板，港人也像喪失理智，偏離軌道，走向滅亡。兩制崩壞，一國也不見得好很多，網傳內地一名電影製作人，因為疫症幾近全家滅門，原因是老父確診，走了幾家醫院沒有床位，被迫接回家照顧結果感染母親、他本人及妻子，其中兩人先後病逝，妻子病重，只剩在外國讀書的兒子逃過大難。各界對此慘劇感到悲哀，亦對內地醫療及整個制度的不公平悲憤莫名。之前亦有類似事件，官員享特權獲優先治療，結果帶病留家老翁含恨跳樓自殺，以死控訴社會不公。

看着一宗又一宗駭人聽聞的新聞，心中不禁想像，會不會有一天發生在香港？這不是危言聳聽，本地醫院在流感高峰期已經爆棚，疫潮如果像內地般大爆發，根本沒有足夠床位安置病人。政府亦沒有找私家醫院合作疏導，住私院治療肺炎，最少幾十萬埋單，小市民又豈能負擔？隨時又會像電影人的父親般等死，君不見在湖北滯留的數千港人，被政府遺棄，斷藥斷糧，有如自生自滅嗎？打劫廁紙只是序幕，香港繼續淪落下去，會像巴西無主之城，有甚麼荒謬的現象不會發生呢？