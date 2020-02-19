新冠肺炎疫症擴散，其實不單止影響內地，新加坡也受到牽連，到本文執筆時，該國已確診了七十多宗，如果不計算在日本的鑽石公主號郵輪的五百多宗確診案例，應是中國大陸以外確診案例最多的國家。

新加坡之所以受到如此大影響，據悉是源自上月一次國際性商業會議，參加者有來自武漢代表，會議後新冠肺炎傳播開去；另外也有說法，是春節期間內地遊客較多，可能病毒因此傳入，在新加坡變成社區感染，輾轉傳播，要阻截將更困難。

新加坡經濟結構基本上跟香港接近，都是外向型經濟，對國際金融和旅遊業依賴甚重。新冠肺炎疫症在社區內傳播，既影響了國際性會議及旅遊業，也帶來群眾性恐慌，不少當地商業機構已紛紛要求員工留家工作，避免因辦公室緊密接觸令疫情擴散。

自從二月初傳出本地感染案例後，新加坡的居民其實也很緊張，一如香港般，市面出現搶購潮，藥房的防護消毒清潔用品迅即售罄，市民蜂擁去超市掃貨，一天之內，超市的大米、廁紙和即食麵一概賣光。

新加坡政府如何應對疫情和群眾恐慌呢？首先，總理李顯龍上電視呼籲國民冷靜，承諾沒有物資短缺問題，日用品供應正常。跟着是政府向市民派發口罩，由政府購入五百多萬個口罩，免費分發給一百多萬戶家庭，平均一家四個，以濟燃眉之急。政府同時呼籲，患病者才需要戴口罩，起碼減低了爭相搶購口罩的恐懼。香港的林鄭特首卻對口罩管理舉棋不定，既沒有全民派發，出門是否需要戴口罩的發言也前後矛盾。為解決恐慌性搶購問題，全國最大的連鎖超市宣布限購下列貨品：廁紙等紙品限量四件、食米限量兩袋、即食麵限量四小包、蔬菜限量每次不超過五十坡元，即約港幣二百八十元。香港則看不見政府介入遏止搶購潮。

新加坡機場立刻加強檢疫，入境人士要填寫健康申報表，逐一量度體溫，實施對中國大陸的「封關」措施，國民從中國大陸入境新加坡，必須隔離十四天；又規定大學宿舍空出，用作隔離中心，一下子解決了檢疫中心不足問題。教堂聚會叫停，減少人群聚集的相互感染機會。種種措施是否合理，見仁見智，但起碼能夠暫時遏止群眾性恐懼。香港的入境管制則階段式加強，檢疫中心選址反對聲音不絕。

新加坡有假新聞法，遏止錯誤資訊傳播，管制對象也包括網媒及社交媒體，違者重罰。香港則堅守言論自由，從未見因傳播假新聞受罰。新加坡與香港最大差異，是他們沒有敢挑戰政府，專唱反調的反對派。