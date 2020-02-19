每年耗資十億公帑營運的香港電台，除了黑暴期間充當反對派和暴徒喉舌外，最近又獻新猷，剛播出的《頭條新聞》找來黃絲藝人客串一個名為「驚方訊息」的環節，單看名字已知又是生安白造、抹黑警隊之作。

結果一哥鄧炳強拍案而起，去信廣播處處長投訴，直指有關內容「抹黑警隊於抗疫期間的工作，顛倒是非，報道錯誤訊息，刻意分化政府部門同心抗疫的工作，對此表示極度遺憾」，港台則死撐節目「以嬉笑怒罵形式反映社會現象和不同看法」，擺明拒絕認衰。

顯而易見，一哥上場後一洗警隊頹風，據理力爭，敢於同反對派周旋，單刀上區議會舌戰群醜毫無懼色，駁斥抹黑謬論有節有理，被反對派視為眼中釘自不待言，港台作為反對派的播音筒，不充當急先鋒才怪。無獨有偶，近日網上又流傳一條短片，包括鄧炳強在內的警隊高層和明星足球隊藝人飲宴酬酢，內容是一般嘻嘻哈哈的交際應酬，但反對派竟如獲至寶，網媒和毒果將一些宴會上的說笑內容放大，大字標題指一哥學成龍電影做警察、看曾志偉節目學口才云云。

看見這些報道只感到可笑又可悲。可笑者，一哥行得正企得正，毒媒冇位可入，惟有連細眉細眼的小事也搬上枱，以為這樣就能令讀者產生負面聯想；可悲者，為了攻擊「敵人」，這些傳媒淪落到以生安白造、小題大做為樂，何謂為五斗米折腰，這就是例子。

毒媒屬商業運作，他們要搶眼球呃點擊率，無所不用其極不足為奇，奇就奇在港台也來攙一腳，用的是公帑，卻長年累月幹盡吃飯砸鍋的事，專門同港府對着幹，浪費納稅人金錢。而港府居然聽之任之，還年年大手筆撥款，天下間最笨實之事莫過於此。到底是港府精神分裂，還是有鋪被虐待的癮？不然怎會有僱主樂於付錢給僱員唱衰自己？港台賤，港府廢，最冤還是納稅人！