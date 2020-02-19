停泊在日本的鑽石公主號郵輪爆發疫情，一發不可收拾。新冠肺炎源於中國，但如今一船之內確診患病的人數便超越好些內地省份，而且數字還不斷飆升，船中猶如困獸鬥。

事情弄到如斯地步，日本政府責無旁貸，當船上首天出現肺炎確診患者後，當局反應遲緩，到兩天後才採取隔離措施。新冠肺炎病毒感染性強，只消十秒、八秒，就可以由一個人傳到另一人身上，而船上竟有四十八小時放任病毒流傳，還讓乘客聚在一起吃自助餐，好端端的鑽石公主號，又豈能不成了疫船！

早期，日方對船上確診患者的處理手法更是荒謬，某人證實染病，醫護人員竟着他返回船艙客房中自行隔離，但房間內有其他家人，結果便連家人也染了病。

如果鑽石公主號事件在中國內地或香港發生，肯定被此地的反對派「鬧爆」，定然說不是民選或政權不受人民監察的政府，就會視人命如芻狗，中國人、香港人是如何不幸，被一批冷血、庸碌的人管治，一船之不治，何以治一城、一國云云。

但偏偏上述事件，卻是在不少香港人熱愛的日本土地上發生，東瀛政府的笨拙程度，其實不比二○一○年菲律賓政府處理馬尼拉槍擊案高明多少。

早前，武漢爆發肺炎後，日本從當地撤僑，回國的僑民都獲安排一輛救護車接載到醫院檢疫。其時，香港不少「黃絲」專欄作家和網民，忙不迭替日本政府歌功頌德，甚至說生為日人是如何如何幸福。如今發生了鑽石公主號事件，受日方拙劣手法所累而染病的，不少還是香港人。但「黃絲」群對此偏是異常冷靜，似乎是捨不得出一言半語去批評日本。

常言道：一碗水要端平。可惜的是，不少香港人卻是明擺着要將這碗子端斜的。