一個口罩窺盡林鄭及其管治班子又廢又離地！林鄭近排慌失失，經常開口夾着脷，早輪話要官員慳住用罩，若然未符要求，「戴咗都要除落嚟！」一副武則天大姊「武得傾」嘅嘴臉，實在乞人憎，咁霸道專橫，老朽就唔信「天堂會預留個位畀佢」！

口罩嚴重供應不足係特區政府搜購無能，加上沒有如澳門嘅適切措施，包保澳門市民日日至少有一個口罩可用；反之香港人心惶惶，市民為撲口罩忙到氣咳，長者更是淒涼，有人因買唔到口罩而老淚縱橫，真係聞者傷心！

呢，喺咁嘅時候，號稱智商高達一百六十嘅勞福局局長羅致光日前又喺網誌認屎認屁，風騷指自己過去二十二日無用過一個口罩，係「慳了給有需要用口罩的人」，真係偉大到天地都要為之泣數行下！老朽心諗：如果局長便秘廿二日，慳慳埋埋嘅廁紙都足夠畀更多搶唔到廁紙嘅人用，咁就直頭驚天地，泣鬼神添！

神奇局長羅致光之所以能夠做到「夫君子之行，靜以修身，儉以養德，非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠」原來係有「條件」㗎！佢話自己二十多日一罩不用，係冇去人多嘅地方，返政總全部係自己駕車，無坐公共交通工具，所以冇用口罩。呢番說話又引來唔少反響！有人話佢一擘大雙眼，就有成皮嘢人工，佢一日人工，基層打工仔捱足一個月，做到隻積咁先有！咁又係，香港嘅廢柴高官人工貴絕全球，難怪涉及民生多艱冇飯開，佢哋一開口就「何不食肉糜」，蠢到唔識轉彎！

「神童」羅局長繼「長者綜援的合資格年齡由六十歲上調至六十五歲」，指政策不可能撤回，「當大家都一百二十歲時，六十歲啱啱是中年」，六十歲嘅「中年」，政府點解要畀長者綜援你啫？今次若然政府一個市民送一架車，又資助泊位、隧道費，慳慳埋埋啲口罩，肯定足夠政府三個月儲備！口罩荒，冇啲咁嘅事！