近一個月的抗疫，對鄰近中國大陸的亞洲各國及地區是一次施政能力大測試，一向因公共行政高效馳名的新加坡、香港，這一次翻船了，日本亦因一艘郵輪的災難陷入泥沼。反而，澳門已連續十日沒有新增確診案例，政府日前宣布前日起恢復基本公共運作，搶了個頭彩。

新冠肺炎在各地案例數量不一，這既與湖北人口流動方向有關，亦與各地是否屬交通樞紐有關。確診案例少，並不代表抗疫能力強，像台灣迄今確診案例約二十多宗，當地政界人士沾沾自喜抗疫有方，這其實更多得益於台灣的地域條件，只要守好機場與港口，疫症進口的風險便大減，何況，今年一月上旬當地有大型選舉，內地居民赴台人數大減。

不過，疫災來襲，各地政府的緊急應變如行政指揮、醫療支援、進出口管制及社會動盪程度等，仍很容易看出一張疫下政績表。以亞洲較多確診案例的國家及地區如日本、南韓、泰國、新加坡及香港來說，日本衰咗，新加坡老貓燒鬚，香港更只有敬陪末座的份。

一艘疫船弄得日本政府束手無策，被譏笑是把應變當不變，以致確診人數如坐直升機，雖然大量確診個案不是在社區，但日本政府的表現遭到各國批評，更別說日本不同地區先後出現本地感染個案，疫情明顯失控中。新加坡政府前期表現淡定，當香港天天上演萬民搶購口罩、醫護罷工時，新加坡秩序井然，總理李顯龍的幾次談話，更被指是表現一絕。可是，當地醫療監察仍失策了，以致疫症在當地移民工社區爆發，恐一爆難收。

香港呢？疫症橫行時，本港的金融市場運作雖沒受影響，除公共非緊急服務外的市面運作亦有序展開，但因防疫物資嚴重短缺而令人心惶惶，即使確診數字與日本及內地多個省市仍有很大距離，但醫護罷工、多區趕絕隔離設施等，自掃門前雪抗疫，夠醜了吧？