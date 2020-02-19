今年一月湖北省武漢市突然遭受「新冠肺炎」的疫情襲擊。由於是從未有過的新型具傳染性的呼吸道疫症，一時之間沒有有效的防治方法，疫情迅速蔓延成突如其來的天災。對此，全國軍民齊心展開波瀾壯闊的抗疫防疫的人民戰爭，贏得世衞總幹事譚德塞多次給予極高評價的肯定和稱讚。世衞讚賞中國抗疫阻擊戰高效和透明，為世界各國人民公共安全衞生作出重大的貢獻和示範。疫情無國界，病毒害人無差別。抗疫防疫、治病救人是人類命運共同體，也是公共醫療衞生戰線的道德底線。

中國有句古語：「患難見真情。」說得多好啊！就在中國遇上「新冠肺炎」的時候，誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？誰會雪中送炭？誰竟落井下石？一清二楚，讓華夏子孫如「寒天飲冰水」，點點滴滴在心頭。

有網上媒體用短片形式概括了自疫情爆發的一個多月以來，部分國家和人民是怎樣對待患難中的中國政府和人民，令我們作為中華民族的一分子，感受良多。

世界上有能力的國家如俄國，二話不說立刻派軍機運送抗疫物資和專家到中國支援；歐盟送出十二噸抗疫醫療物資；韓國即送二百二十萬套防疫裝備，韓國商會既送物又送錢；日本政府即送大量口罩，日本人民在一批口罩的包裝箱上寫上「豈曰無衣，與子同裳」這感人肺腑的《詩經》摘句，空運中國。可是世界頭號超級大國的美國，除了總統特朗普同國家主席習近平通電話時「賣口乖」之外，不單止「零」支援，還公然違反世衞公布對中國疫情的判斷和不終止通航的建議，在國際上帶頭撤走僑民、切斷通航，變相在經濟上封鎖中國。台灣的「空心菜」台獨政府在美霸的影響下，竟然第一時間宣布禁止口罩出口中國大陸，拒絕滯留大陸台胞返台。「本是同根生，相煎何太急」？冷血得令人心寒！

反觀世界上許多發展中國家都很有人情味、同情心和同理心，雖然這些國家並不富裕和特別先進，也各自有不同的問題要面對，但都慷慨解囊，令國人感動。被美國禁運制裁中的伊朗捐贈一百萬個口罩；動盪中的土耳其捐贈九萬三千五百個口罩外，還送出一千套防護裝備；南非送三萬個口罩；以色列商會送十萬個口罩；最令人動容的是巴基斯坦的支援，巴國正面臨嚴重的蝗災，也傾全國之力向中國捐贈三十萬個口罩。從這些不完全的報道和統計，可見中國並不孤立，朋友遍天下！全民抗疫的人民戰爭是得道多助！

反觀香港，儘管亂港派騎劫疫情「抽水」，配合美台大搞「全面封關」反中，中央政府仍視港人為親生骨肉。在國內口罩極端缺乏下，經香港中聯辦的反映後，已決定援港一千七百萬個口罩，足夠香港特區政府支撐一個多月的使用量，但港人卻不懂自愛自省，有傳罷工不成的黑醫護利用職權浪費口罩被同業看不過眼，公開登報揭露和規勸；而新生代漢奸黃之鋒還高價出售疑似原先訂購準備在黑暴活動使用的十萬口罩牟利，遭市民譴責。真是一罩顯真情，盡露口罩背後的醜惡真面目！