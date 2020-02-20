世界視線：拜登選情瀕絕境　奧巴馬會否相助

美國民主黨總統初選戰情激烈，最終由誰取得提名迎戰特朗普，尚屬未知之數，儘管佛蒙特州參議員桑德斯暫時領先，但年輕的印第安納州南本德市前市長布蒂吉格愈戰愈勇，不容小覷。前副總統拜登卻出師不利，在艾奧瓦州和新罕布什爾州的初選中，得票排名第四及第五，有分析指拜登已瀕臨出局邊緣，亟須振奮人心的利好消息，前總統奧巴馬會否公開背書，備受各界關注。

南卡羅萊納州初選將於本月二十九日舉行，○八年該州的初選中，奧巴馬以二比一的得票率，大幅拋離希拉妮，奠定其日後的勝局。另一方面，該州有很多非洲裔美國人的選票，這是民主黨的傳統大票倉，拜登絕對不容有失。

事實上，拜登之所以一度被認為是擊敗特朗普的最佳人選，是因為他當過八年奧巴馬的副手，行政經驗較其他參選人豐富。從這個角度看，奧巴馬對拜登的加持，不僅十分重要，更是順理成章。問題來了：若奧巴馬此時出手相助，為甚麼之前一直未推介拜登，直到對方陷入苦戰，才挺身而出幫忙？

可以想像，現在桑德斯選情向好，奧巴馬才跑出來為拜登站台，人們必會認為，這是為了阻止激進左翼「竊據」黨的主導權，而非真的認同拜登。華盛頓政圈亦盛傳，奧巴馬不管是在一六年抑或二○年，均力勸拜登不要參選。

歷來總統推薦副手參選，均非常審慎，當年克林頓在較早階段為戈爾背書，是因為自己被國會彈劾期間，後者一直力撐自己，投桃報李的意味甚濃。一般而言，不到大局已定，前總統不會「錦上添花」，在政治上押注。觀乎拜登在初選論壇上的表現，實在令人失望，要出名「自珍羽毛」的奧巴馬在他身上「賭一鋪」，難矣哉。

更何況，奧巴馬除了在兩場自己有份參加的選舉獲勝，他在任內的國會中期選舉中，表現並不理想，甚至將參、眾兩院的控制權拱手讓予共和黨。至於一六年大選，當時奧巴馬在各搖擺州份替希拉妮助選，最終亦沒辦法扭轉大局，其對拜登的支持能起到多大作用，不無疑問。