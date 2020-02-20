功夫茶：劏房住戶陷絕境　惡菌圍攻困獸鬥

各位街坊應記得，○三年沙士一疫，教曉大家勤洗手，依家一場新冠肺炎殺到，確診人數仍不斷增加，大家為口罩日撲夜撲，盲搶大米、消毒用品又瘋掃廁紙，成個香港好似陷入末日！呢，新冠肺炎來勢比沙士更兇猛，傳染更侵略如火，搞到大家神經兮兮，每日出門一定戴口罩，返到屋企第一時間沖涼，有啲女士連胸圍都要「捽」多兩嘢，戴時仲要噴吓消毒水，慌死隔罩都會傳肺炎！

阿哥！瘟疫蔓延時，惡菌好似八面埋伏，一個咳嗽，都恍如風蕭蕭兮易水寒！人人自危隨時一個唔覺意會賴嘢，大家有冇諗起住喺衞生環境極度惡劣嘅廿一萬劏房戶呢？現時仍有不少劏房戶屈居喺數十平方呎內，共用廁所、廚房，更不堪嘅係「廚廁合一」！劏房細過監倉已經夠晒諷刺，依家仲要食喺嗰度，屙又喺嗰度，死未！

喂！這裏是香港，香港係金融中心、繁華大都會，竟然居住環境惡劣成咁？講真，就算「劏」到幾細，都要廚廁分家，畀人住得有尊嚴啲吖！呢個政府口就話「以民為本」，建多些公屋係施政「重中之重」，實際對劏房住戶嘅「房事」不聞不問，咁多年來，仲有逾二十萬人生活喺水深火熱中！

面對肺炎疫情，有劏房住戶苦訴廚廁合一令佢哋日日提心吊膽，專家又話可以透過糞便傳播惡菌，啲劏房空間細空氣差，唔驚播菌就假！洗咗啲餸菜就算唔係擺喺廁板上，沖水時都擔心會「噴到啲飯餸」，真係「一沖一驚心」！若然就咁中招，一沖促成千古恨，叫人情何以堪？

仲有啊！啲劏房通常環境惡劣，天井堆滿垃圾，又多老鼠曱甴，有窗都唔敢開喇！之前青衣長康邨驚爆疑接駁糞渠嘅排氣管無密封而播毒，其實環境惡劣嘅劏房戶更加高危，好多劏房無入則，一個單位可以一劏八，渠位、去水位亂咁駁或冇U型聚水器隔氣，惡菌容易困一室，根本避都冇得避！講到尾，政府應該的起心肝，根據聯合國公約所制訂嘅住屋標準，令香港呢個「文明都會」冇人住劏房，二十一世紀仲有咁多人住得咁唔文明、咁不人道，點講都係廢柴政府之醜、香港之恥！

講到呢處，功夫茶忽然諗起睇過一位傳染病專家教大家如何洗水果，佢示範如何洗蘋果先食得安心，但見佢又清水又洗手液仲要用熱水，話咁先可以百分百殺菌同埋放心咬喎！據講好多人睇完後，從此以後不再食蘋果！可憐啲住喺廚廁合一嘅劏房戶，惡菌圍困無碇走，唔通佢哋百毒不侵？功夫茶相信佢哋一定唔會咁姿整去食一個蘋果，唔污水送飯已經好好彩！唔通真係「天將強健報清貧」？唔住劏房唔知身體好？