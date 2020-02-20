患難見真情。在中國新冠肺炎疫情中，美國與日本的表現，最為典型。中國外交部說，日本政府和社會各界提供了真誠友善的支持和幫助。不論背後有甚麼政治與經濟的考量，不少日本人和組織對中國疫情的支持是真情無異。「山川異域，風月同天」凸顯了兩國逾千年的交往。相反地，美國對中國封鎖，官員甚至說，中國的疫情有助就業回流至美國，也有更瘋狂的指摘疫情是中國生化實驗室洩漏出來。

日本雖屬美國附庸，國內也有右派思想針對中國，但自七十年代以來，中日關係還是友好，災難之時相互援助。而在近年，日本追求正常國家的體制，開始擺脫對美國過度的依附。因歷史因素，與中國因此有矛盾，但卻出現東亞政治，中日關係有了新的變化可能性。中日簽署在第三方市場裏兩國企業合作的協議，更開啟兩國在一帶一路國家由競爭對立轉變為協作合作的關係。這一協議的落實與推展，會帶來中日經濟合作與地緣政治合作的發展機會。今次日本政府大力援助中國新冠肺炎疫情，亦反映中日關係好轉。

今次疫情的未來發展趨勢，可能更有助兩國進一步改善合作。

對付新冠肺炎，中國在研究方面有很大的進展，迅速地破解了疫症的DNA序列對比，並作臨床診斷與流行病學的研究，分析疫症的性質，並不停地開發、更新診療方案。位於武漢的中國首個最高等級（P4）生物安全實驗室，也是全亞洲唯一正在運作的P4級實驗室，始建於應付沙士疫症，也是因應伊波拉病毒作研究。

今次疫情爆發後，中國軍方主持生物防禦及新型疫苗研究的陳薇少將率專家組進駐武漢，以她曾為全球首創基因型伊波拉病毒疫苗的能力與經驗，在全國支持以及有數目眾多病患者案例作實證試驗，疫症的治療方案和疫苗科研應有進展。

這次疫情對中國是大災難，但在克服過程中積累的經驗與知識，卻可使中國在防治新冠肺炎上領先全球，一如沙士與伊波拉病毒，且中國的經驗與科研成果可惠及全球，也可藉此建立起全球領先生物防禦和新型疫病的能力和產業。

日本正面對着新冠肺炎疫情在國內轉變的關鍵階段，日本未必可以有中國強制動員隔離治療的能力，且高危的老年人口龐大，疫情似乎容易擴散失控，一旦如此，防治不易，且還有七月開始的東京奧運會，形勢頗為緊迫。在這個關節上，中國正可把防治的經驗和知識，乃至在人力、物資方面反過來幫助日本，這將更有助中日友好。