中央升格重組國務院港澳辦，香港中聯辦主任兼任港澳辦副主任的駱惠寧日前「走訪多間在港中資企業」，「實地調研考察」香港疫情和防控情況，指示中資企業支持配合香江府衙打贏抗疫之戰，「全力以赴、保障香港民生供應、金融市場穩定、協助企業和港人渡過難關」。

駱大人此舉顯示中央加強港澳工作統一領導，並把這一領導落在「支持配合」香江府衙管治施政方面迅即邁出了一步。駱大人當過內地的封疆大吏，此舉又顯示他的地方工作經驗派上用場。二○○三年沙士抗疫，朝廷駐港機構和大臣沒有這樣的舉動。這說明十七年後，因應形勢的變化和需要，因應中央港澳工作機構和人事的重大調整，上面對香港工作有了更積極、更能解決問題的具體介入，旨在「中環」和「西環」不應也不能再是「兩張皮」，應該朝着整合的方向共同治理香港。

過往只由香江府衙「獨自」治理香港的「港人治港」模式需要作出調整和改變，如此方能貫徹落實「一國兩制」，保持香港穩定繁榮。眾所周知，過往管治香港的「港人治港」模式出了很多嚴重問題，不僅令「港人治港」失敗，而且令「一國兩制」走樣變形。要改變這樣的失敗模式，令「一國兩制」行穩致遠，朝廷可有三種做法，一是先改變「中環」、「西環」在香港管治問題上「兩張皮」的狀況，「西環」須具體介入「中環」的施政，擔當角色，像今次抗疫之戰中，就由「西環」牽頭組織中資企業和相關機構協調內地力量做好香港的抗疫，類似工作應該成為香江府衙施政的一部分和常態。

二是重新界定「港人」和「港人治港」，讓獲得新定義的港人參與治港工作，自上而下、多途徑的進入香江府衙。三是在行政、立法、司法體制和人事上做大調整，積極穩妥的改變以往的「港人治港」模式。上述三種做法都是在「一國兩制」框架下實施，是在全面準確落實「一國兩制」，不要害怕香江反對派和外國勢力說三道四，瘋狂反對。凡此阻力會有，而且很大，但這正說明香港的問題必須從根子上解決。