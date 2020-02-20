時移則勢異，勢異則情變，情變則法不同。執政者必須懂得靈活變通，因時制宜，而不能墨守成規，一成不變，否則注定處處碰壁，撞板多過食飯。去年以來，香港先後遭受黑色暴亂和新冠肺炎的衝擊，經濟奄奄一息，樓市搖搖欲墜，市場信心瀕臨崩潰，社會各界紛紛呼籲港府及時調整政策，撤銷樓市「辣招」，高官們聽到了嗎？何時才有動作？

當樓市出現不理性亢奮、樓價持續飆升的時候，港府出招管理需求，遏抑樓價，即使違背自由市場原則，也可以理解。但當樓市跟隨整體經濟陷入低迷，甚至可能進入冰河期的時候，港府依然無動於衷，堅持不肯「撤辣」，則只能說是昧於形勢，食古不化。必須知道，樓市既是香港金融經濟的主要支柱，佔政府財政收入約四成，更是許多市民的畢生財產，窮盡精力才能勉強安居樂業，一旦樓市爆煲，港府財政固然無以為繼，金融系統也必遭受重創，無數小業主更將面臨絕境。當年「八萬五」的慘痛教訓仍歷歷在目，難道港府還想重蹈覆轍？

古人說：「病變而藥不變，嚮之壽民，今為殤子矣。」施政有如治病，病情變化，用藥也要改變，如果病變而藥不變，不但不能治病，反而會使病情更加惡化。港府最大的問題就是後知後覺，應變能力差，病變而藥不變，以致烏龍百出，亂象叢生。新冠肺炎疫情使香港社會陷入恐慌，從而引發「盲搶炎」，正是因為港府反應「慢十拍」，令人信心盡失。如果官僚們不能吸取教訓，在應對樓市方面再犯同樣的錯誤，該調整的時候不調整，該撤辣的時候不撤辣，後果恐怕更加不堪設想。

經濟低迷，百業蕭條，港人可以忍受，可以逆境自強，只要樓市穩定，資產價格沒有太大變動，終會迎來春暖花開的一天。這是許多市民的共同信念，更是無數小業主的「定心丸」，港府請好自為之，千萬不要再令人失望。