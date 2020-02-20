自從反修例暴潮爆發之後，政府無能，對暴徒束手無策，惟有倚靠警隊維持秩序，肩負止暴制亂的重擔，衍生出不少警民衝突，拘捕了數以千計示威者，警方因此成為針對目標。除了警署被擲汽油彈、警員被襲擊，不斷遭反對派起底、抹黑及詛咒死全家，絕不放過任何機會攻擊，又在網絡發動輿論中傷，捏造事實，務求全力毀掉警隊的形象。

警隊新任一哥鄧炳強亦是被重點攻擊的目標，雞蛋裏挑骨頭，一言一行都被醜化。像最近警察足球隊和明星足球隊比賽後搞了飯局，在座藝人和警隊高層都只當是私人聚會，一哥出席聯誼，和在座嘉賓談笑風生，根本沒任何問題，竟被人大做文章。警務處處長也有他的人權和自由，有自己的私人時間，難道不用吃飯，不用交朋友嗎？這場飯局根本純粹就是飯局，問題是出現在批評者的腦子裏，說是非者便是是非人，當你用有色眼鏡睇任何事物，特別是用黃色眼鏡，看見的東西全部都是變色的。泛民議員竟然還離譜地叫嚷，指一哥因為這種聯誼飯局而不適宜擔任處長，說這種廢話的議員才是應該被取消職務，不要浪費納稅人的金錢。

想問郭榮鏗議員，泛民不斷被拍到和叛國禍港四人幫之首，大漢奸黎智英秘密飯局，傳媒直擊報道，他們是看不見，還是視若無睹呢？每次都密會數小時，而且多在遊行示威、重大抗議行動舉行之前，更似在圖謀不軌，搞亂香港，郭議員會否舉報同僚如林卓廷等人，要求罷免他們呢？泛民這種雙重標準，近八個多月內市民看得太多了，也厭了。要是今次一哥飯局見的是何韻詩、黃耀明及杜汶澤這幫人，反對派又會不會給鄧處長扣上港獨的帽子呢？欲加之罪，何患無詞，一哥行得正，企得正，當然不會怕這種無理指控，或者下次有類似飯局或足球比賽，邀請泛民議員參加吧，看他們又有甚麼話說？