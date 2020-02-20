儘管香港有些人吹噓自己多麼文明、多麼理性、多麼有公德心，一場新冠肺炎疫症出現，便原形畢露，那種自私自利、貪便宜、搵着數、怕蝕底的心態，暴露無遺。

首先是瘋狂搶購，第一波是防護品及消炎殺菌產品，尤其是醫用口罩。搶購口罩還能夠說得通，因為全世界都供不應求，進口商、零售商都不可能囤積足夠貨量以滿足突發性需要。幸好歐美人士遠不如我們般對口罩的迷信，他們依然保持有呼吸系統疾病的人才戴口罩的習慣，讓你們搶個夠。試去歐美的大城市走走，看看是否像香港般「人口一罩」？戴口罩的大部分都是我等亞裔人呢。

至於搶購其他日常消費品如廁紙、食米和罐頭食品呢，就更加無稽。看傳媒和網站貼出的照片，發覺有些人整輛超市手推車都滿載：十包八包十公斤裝的食米，一家四口起碼足夠吃半年；還有動輒十條以上的廁紙，算他共一百卷好了，一家人平均三天用一卷，一百卷足一家四口一年用量。平時一個月才補貨一次，如今每家每戶都囤積半年到一年用量，市面上當然要斷貨了。瘋狂搶購行為的結果是不患寡而患不均，部分家庭買了大部分貨品，當然會有家庭進不到貨。

幸好除防護品及消炎殺菌產品缺貨外，其他日用品都供應正常，搶購之風才得以煞停。但這種不問原因，不作分析，一味跟風炒作的香港人作風也就暴露出來了。

看前些時期的部分醫護人員罷工，雖然製造出種種偉大藉口，卻掩蓋不了見疫症爆發就當上逃兵的事實。部分醫護罷工，即是把日常的工作推給堅持留守崗位的同事。若其工作有被傳染的可能性，那麼罷工醫護實質上是把危險工作和傳染機會推到留守人員身上。這種絕對違背醫護專業守則的做法竟然在香港出現，我們還怎可能再站在道德高地，嘲笑十七年前沙士時期，為了逃避責任爬窗逃走的台灣護士？

因檢疫需要留在家中或酒店自我隔離的外遊歸港人士中，也出現了不遵守自我隔離守則者，有人擅自外出去醫院求診，也有人因為失蹤被通緝。政府推出在家自我隔離措施，本質上是與民方便，對當事人信任的做法，豈料卻有人不守承諾，破壞相互間的誠信，反映出一些港人質素低下，不值得信任。不只香港如此，有赴台港人同樣違背自我隔離的守則，報虛假地址者有之，自己另覓居所擅自活動被通緝拘捕重罰者亦有之。

香港人一向自詡的文明、理性、公德心，今次一下子便失去光環，在別人眼中，還不一樣是自私自利、弄虛作假、漠視他人安全，貪便宜搵着數的小人物？