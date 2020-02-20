日本鑽石公主號郵輪的疫情至今仍未受控，幾乎每日都有數十宗新增病例。世界衞生組織高級顧問進藤奈邦子直認對日本的情況感到擔心，反而武漢確診患者人數已出現減少趨勢，隧道盡頭出現亮光，希望日本也要努力。

日本是中國以外最多感染個案的國家，鑽石公主號固然是重災區，東京、和歌山、北海道、京都、沖繩等地都有確診，感染者包括醫護人員，倘控制不當，隨時造成大爆發，甚至危及暑假舉行的東京奧運。須知道，日本政府為了奧運投入達一百二十六億美元，說是舉全國之力也不誇張，倘因疫情而延誤或告吹，不僅血本無歸，甚至動搖國本，經濟崩潰，牽一髮動全身。

很可惜，日本應對今次疫情後知後覺，掉以輕心，單是處理鑽石公主號的手法已備受詬病，竟然容許確診病人在房內與家人一起隔離，以致家人也受感染，更容許隔離中的病人離開房間四處走。隨着感染人數與日俱增，不能不令人懷疑該郵輪已淪為淘大E座翻版，但至今不見有專家研究郵輪的通風或渠管設施是否播毒源頭，更不見將船上所有人疏散，簡直比港府更廢。

為今之計，日本政府應盡快邀請世界各地專家合力抗疫，否則情況惡化下去，奧運搞不成也就罷了，危及人命才是最不堪設想。惟日本當局似乎仍然未見重視，岡山日前仍如常舉行一年一度的「裸祭」傳統活動，逾萬名赤裸上身的男士擠在一起爭奪寺內寶木，主辦方甚至建議不戴口罩，萬一有隱形患者在內，後果堪憂。

事實上，今次疫情源頭雖來自中國，但無可否認中國將疫情上升至國家層面後積極應對，多個省市果斷封城切斷交通，延長春節假期和推遲復工日期，俱有助減慢病毒傳播。這種手法換了是美國也不可能做到，遑論日本。世衞總幹事高度讚揚中國並非沒有根據，只是部分港人蒙了眼，一口咬定有人收錢偏幫，奈何！