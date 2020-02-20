有道是香港正鬧口罩荒，一個難求，但近日有記者走訪市區藥房，一盒五十個口罩賣二百多元，店員說一整天只賣出一盒，貨物多的是。若然果真如是，荒情就沒想像般嚴重了。

本文刊出的前一天，筆者特地到鬧市的藥房及零售店走走，口罩、消毒水、白米、衞生紙一應俱全，當然價錢會比平時高。我走訪了超過十間藥房，統統有口罩買，售價不等，由平均四元一個的印尼貨，到二十多元一個的日本貨都有。如取中庸之道，選擇新加坡醫院用的外科口罩，平均每個是五至六元，貨物供應充足，在我走訪期間，沒見過任何一間藥房有客人正付款買口罩，這些貨品只是「擺多過賣」。

面對新冠病毒肺炎，醫學專家曾提醒市民，消毒雙手比戴口罩重要，所以酒精搓手液的缺貨程度，一度僅次於口罩。但我在各藥房所見，搓手液多的是，甚至有店員要戴上掛耳式咪高峰，不停高聲叫賣，使我聯想起小時候在深水埗見過的江湖賣藥佬。這些產品的售價，高的六、七十元，便宜的十多二十元也有。

既是如此，香港人自製的搶購荒大可不必，我們只是在自己嚇自己。寫到這裏，一定有讀者批評在下：陳先生，你說的好聽，五、六元一個口罩，誰用得起呀！對的，首先自我申報，本人到目前為止，也沒買過這類抬高價的口罩，只是用每個兩元以下的「平嘢」，而且還在省着用。況且，對最基層市民而言，每天多一元支出也是負擔，莫說多五、六元，所以我一直贊成政府補貼弱勢社群。

但對於一般中等收入家庭，其實不必過分為缺貨擔心，如今是一份報紙可售十多元的年頭，必要時每天花數十元去為家人買口罩，也不是完全不能負擔，如能想通這一點，或許很多人就能冷靜下來了。