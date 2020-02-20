一哥止暴制亂有些成效，凡事又親力親為，落區慰問前線警員，一夫當關舌戰仇警上腦嘅區議員，難免人紅又惹火！呢，日前佢同明星足球隊共膳，結果畀人如見到星球怪魔襲地球般大做文章！

呢個世界上，有真理、歪理仲有妖理！世道衰微，妖人特多，妖理自然滿天飛！嘞！公民黨議員郭榮鏗就「妖人妖理」，指一哥向明星足球隊擦鞋，不宜任處長云云。妖人此語一出，各界指出一哥以私人時間與朋友飯敍冇問題，並以子之矛攻子之盾，批評佢多次赴美與當地政界人士見面，亦曾登門拜訪壹傳媒黎智英，質疑佢係唔係向西方政要及黎擦鞋，直斥佢不適宜做議員。

郭榮鏗身為立法會議員，出政府糧，多次到美國「唱衰香港」，其身不正，又同漢奸黎行埋一齊，自己又唔係一身正氣，更非「質本潔來還潔去」，根本就係妖人一個，滿口妖理，仲好意思用口放屁，抹黑一哥！魯迅話齋，倘說良家女子是婊子，這是「罵」，說婊子是婊子，就不是罵！郭榮鏗一口歪理，老朽話佢係妖人，當然就不是罵！佢其身不正，又憑乜話一哥不宜做處長？

一哥與同袍是用私人時間與藝人朋友飯敍，卻被黃媒、政客、黃屍文人小題大做，惡意抹黑，無限上綱上線，甚麼「高歌盛宴」、連一哥幽默抵死嘅開場白都被刻意扭曲，又是「阿諛奉承」又是不顧疫情嚴峻唔戴口罩、攬頭攬頸會傳染，咁驚死，咪做人咯！事實上，一哥所謂「擦影壇大哥鞋」根本不值一哂！喂，喺私人飯局大家互相調侃、戲謔都十分正常啫！昔日文人互相吹捧亦等閒事，李白、杜甫成日酬唱，杜甫「擦李白鞋」句句應棍：昔年有狂客，號爾謫仙人。筆落驚風雨，詩成泣鬼神。又如：痛飲狂歌空度日，飛揚跋扈為誰雄？唔通杜甫咁又係濫用詩名，「文人行為失當」咩？一哥搞吓氣氛都畀人圍插，睇來人紅是非多，冇計！