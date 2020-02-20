美國及北約聯合軍事行動進入阿富汗國境十九年，美發現這個大泥氹最終也是填不平，只好尋找下台階逐步撤軍。美國國務卿蓬佩奧借意在德國慕尼黑國家安全會議期間，與阿富汗總統艾哈邁德扎伊上演一場「大龍鳳」的會面，白宮就宣布與阿富汗塔利班武裝分子達成協議，雙方暫時停火七天。協議包括塔利班要在阿國停止用炸彈或火箭襲擊阿富汗政府及美國聯軍，並承諾不再支援境內恐怖組織。美國會監察當地停火情況，判斷塔利班有否遵守協議，並設立熱線直接向塔利班及阿富汗政府提出疑問。

美軍進攻阿富汗是在「911事件」後，美認定發動該宗震驚世界的恐怖襲擊是匿藏在阿富汗境內的阿蓋德組織領袖拉登所為，要求當時阿國塔利班政權政府交出拉登遭拒絕，美國及北約部隊就以這個理由揮軍進攻，卻不是目標鮮明的搜索拉登，竟是推翻塔利班政權。塔利班領導人奧馬爾帶領部隊逃入山嶺，繼續與美聯軍對抗了十多年。美國就在阿國扶掖出現時的政府。

姑勿論未來和平進程如何，美國這時候大力推動與阿富汗塔利班談判，最少暗藏四個目的。首先是美國及聯軍進入阿國的十九年未能達到既定目標，耗費龐大，人命損失不計其數，國民已厭惡這場戰爭，無法不設法煞停；第二是促成和平協議後如期停火，亦能令塔利班在軍事上減少支持其他組織，如阿蓋德組織在中東的游擊隊，降低美軍在中東遭突襲的危機。

第三是日後阿富汗現政府與塔利班共同組織新的民主政府時，留有美式的民主意識，現政府各要員不會放棄對美國的依賴，美國將繼續影響阿富汗，對美來說無往而不利，特別是守住伊朗東邊的大門；最後一點，當然是總統特朗普的個人名譽收益，在競逐連任時若能達成該和平協議，政績上絕對可拿出來耀武揚威，但善忘的人從來不會記起，這場阿富汗之戰是由美國掀起。