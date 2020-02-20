美國總統特朗普的民意支持度，長期維持在百分之五十以下，據說在經歷了彈劾風波後，共和黨支持者之間更加團結，但卻未能打破百分之五十的這條「死線」。對於民望長期低落，特氏歸咎於「假新聞」的針對以及民主黨的「獵巫」，曾聲稱若不是受到「無理對待」，其民意支持度起碼有百分之七十。

弔詭的是，如此一位民望長期尋底的總統，卻被認為有很大機會成功連任，美國民意的撕裂，可見一斑。幾年前的主流分析認為，隨着非裔和西班牙裔選民的比例不斷增加，民主黨在選舉中佔有天然優勢，共和黨則有機會陷入長期在野的困境，如今特朗普有機會再當四年總統，足以打破這個迷思。

那麼人們將如何總結八年的「特朗普時代」？如今看來，似乎是毀多於譽──在國際關係上令盟國離心離德，美國作為「自由世界領袖」的聲譽一落千丈；國內左右陣營長期對立，民眾內耗內鬥不已。最要命的是，特朗普大權獨攬，胡作非為，儘管在共和黨國會議員護航下，特氏能成功逃過被彈劾下台的厄運，但包括羅姆尼等資深黨員，其實對特氏利用總統職權打擊政敵，謀取私人利益的行為大大不以為然。

唯一比較拿得出手的，可能是經濟成績。美國當前失業率仍維持在較低水平，加上美國、加拿大和墨西哥的新貿易協議成功簽署，這都是特氏連任的利好因素。

這裏牽涉到一個有趣的現象，美國雖然僅有二百多年立國歷史，但卻非常熱衷於為歷任總統「排坐次」，而正所謂「一切歷史都是當代史」，民眾如何評價前總統，一定程度上取決於他們如何看待當前所處的時代。

因此之故，除了開國總統華盛頓、林肯和羅斯福等少數幾個「萬世楷模」，其他卸任總統的名聲均有起有落，聲名狼藉而得以翻盤者，所在多有，最近期的例子是布殊父子。老布殊打贏了波斯灣戰爭卻未能連任，一般認為是民眾對他處理經濟問題不力的懲罰，但其身後卻備極哀榮，但仔細看看人們對老布殊的評論：善良、正直、戰爭英雄等，全部皆是特朗普的反面形象。情況就像人們對共和黨前參議員麥凱恩的讚譽，均可理解為對特朗普的不滿。小布殊的情況亦然。他在任八年受盡自由派嘲笑辱罵，由政客到藝人再到清談節目主持人，幾乎「人人得而誅之」，直到美國出了個特朗普，民眾才開始懷念起這位「好人」。

說到民望「翻盤」的前總統，在羅斯福身後接班的杜魯門，是另一個典型例子，由於珠玉在前，加上杜魯門不擅詞令，人們對他的評價並不高。但時移世易，這位綽號「密蘇里的小人物」的政客，卻因為白手興家奮鬥上位（杜魯門沒有上過大學，當過派件員及服裝店小老闆），以及其樸實無華的管治風格，而受到愈來愈多人的欣賞。杜魯門民望的「開低走高」，未嘗不可理解為美國人對「門閥政治」的厭惡。據說杜魯門有句名言：「等待塵埃落定吧，儘管這是五十年後的事」，或許這也是特朗普的心聲。