功夫茶：漢奸黎窮途末路　壹家產業敗清光

人無善志，雖勇必傷。做得漢奸就預咗唔會有好結果，呢個係歷史鐵律，叛國禍港頭號漢奸黎智英嘅壹淫媒，旗下台灣《壹週刊》今個月尾又摺埋！風吹燈滅，已連續四年半錄得虧蝕累蝕逾十八億港元而尚未止血嘅壹淫媒，台灣業務冚旗亦意料中事。

漢奸黎除咗漢奸基因深種，又有誨淫誨盜血液難移，去到邊都急功近利，不顧傳媒正常生態、不顧專業操守，把狗仔隊文化帶到台灣，侵犯私隱又報道誇張失實，不時惹上官非，台灣唔似香港一味縱容包庇，一罰就罰到佢入心入肺！早喺一二年及一七年，漢奸黎已打算賣盤止血，可惜冇人肯接個爛蘋果。漢奸黎喺台灣啲冚家產業、家當，幾乎已賣清光，再留喺呢個傷心地，就好似太監上青樓，冇乜用，徒惹神傷。

壹淫媒喺香港「做」新聞吸睛，譁眾取寵，捏造「陳健康叫雞事件」至今仍令讀者難以釋懷，而旗下刊物因發布不雅物品而被罰個案多達上百例，淫審處卻一味包庇，罰極都係幾千至幾萬，漢奸黎就當宣傳費！如果執正來做，早已罰到佢冚家破產兼拉人封艇喇，仲可以彌留到依家苟延殘喘咩！

漢奸黎一向走在反中亂港最前線，惡貫滿盈至叻宣淫販賤，阿哥，龜縮司底驊一再放生佢，之不過讀者眼睛係雪亮嘅，更何況天道昭昭亦無親，一個咁嘅大漢奸，連佢家鄉順德祠堂都唔認佢呢個黎氏反骨仔，將佢剔除出族譜。多行不義必自斃，廢柴政府唔敢將佢落鑊，不過天有眼，大家睇吓佢匿得幾耐！嗱！二○一一年壹淫媒「跟風」創辦免費報章香港《爽報》，結果兩年貨仔就「爽死」了！又被團體狠批賣弄色情、荼毒青年！一八年台灣《爽報》又步後塵，爽完再爽，又爽到震上天嘔白泡死翹翹！

真係講多無謂，食多會滯，功夫茶即使數口精叻，眼見漢奸黎好似敗家仔，壹家產業敗到得棚骨，摺書如摺金銀衣紙，壹淫媒近年至少摺咗九本雜誌及報章，直頭係細路仔玩賓周，愈玩愈縮！依家張毒果報，冇乜廣告，瘦身到乾癟癟，真係風一吹就斷成灰！

講到呢度，功夫茶又諗起民初一則笑話，話說當年京戲名角金少山演《霸王別姬》，牆上宣傳海報竟誤排「王別姬霸」。看官，後兩字「姬霸」用普通話唸之就係「雞巴」，甚為不雅！於是見者掩口，小報好謔，大字標題：楚霸王被閹割！

今漢奸黎窮途末路，惡有惡報，時辰一到，必然全報！川竭而谷虛，唇竭而齒寒，壹家產業敗清光，縮成咁痕樣直頭大光燈照都睇唔到，不必閹割自去勢，咁鍾意宣淫販賤，毒蘋果摺埋恐不遠，演齣好戲：「古今風月鑒，多少泣黃泉」，感動老天，亦落了一片白茫茫大地真乾淨！一生人罪孽深重，漢奸黎總算做了一件善事！阿彌陀佛！