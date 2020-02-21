產評：商舖減租難送暖　撤辣方為當務急

香港經歷去年中以來的社會動盪，再加上今年新冠肺炎疫情，如今非但中小商戶水深火熱，近日就連擁有商場業務的多家大型企業都陸續宣布減租，意味巨企收入也將急跌，可預見香港經濟將一環扣一環式全面崩潰，無一幸免。若不及時撤辣穩定樓市，保住經濟命脈，政府還能憑甚麼刺激經濟？試問還有甚麼招數可化解當前史無前例的危機？

過去港鐵在政策護蔭下，幾乎壟斷了香港運輸市場。可近年香港經濟經歷連環重大重擊，就連這家坐享獨特優勢的半公營大企業，都不得不放下身段，宣布凍結今年的票價，以及全線車站及十三個商場的中小型租戶，可獲二、三月租金減半。伴隨而來的消息是陸陸續續有其他大型地產發展商公布減租，顯見零售市道真的陷入「冰河時期」，為免大量商戶租客結業斷米路，大地主亦只能識時務主動讓利，共度時艱。

要知道，業主減租，意味租金收入相應下跌，盈利及財務狀況自然受波及。長此下去，將影響未來推動物業發展項目的步伐和資本開支規模，影響的不只是地產界本身，相關的周邊行業，諸如物業管理、維修、建築、裝修設計、市場推廣、金融及專業服務、消費零售等整個經濟鏈，亦會受到極大衝擊，最終恐引發「賤物鬥窮人」的通縮慘況，再形成惡性循環。

香港產業結構單一長年為人詬病，在亞洲四小龍中，無論台灣、新加坡或南韓，都有自己的主打實體經濟，尤其科技，唯獨香港全靠服務業，所謂四大經濟支柱徒有虛名，旅遊業及金融業本來尚存一點活力，可經歷了過去大半年的社會動盪及疫情連環打擊，前者早已倒下，後者靠中資苦撐，半生不死，餘下只有樓價尚算堅挺，可目前明顯走下坡！

事實上，從大業主紛紛減租、黃金地段「吉舖」急增、大型商場杳無人迹、二手樓市頻現劈價、工商廈交投冷清，足見如今樓市全面危危乎。一旦上演「直插無水花」式崩盤，長年潛藏的風險必然大爆發，不但蒸發港人多年艱辛累積的財富，更怕遭遇滅頂之災，難以翻身！

古籤有云：「箇中事緒更紛然，當局須知一着先」，面對當前經濟危機，沒有其他事情比當機立斷更重要，就是為樓市撤辣，去除重大隱患！只要保住命脈，再集中精力紓解民困和刺激市道，難關自過。若凡事遲疑、忠言逆耳，他日覆巢而下，縱自命有女媧補天之誠，亦因無知無覺，斷送百年香江，淪為千古罪人！