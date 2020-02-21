正論：防疫穿窿未瞓醒　自願隔離淪人球

天之所降曰災，人之所致曰禍。隨着新冠肺炎社區感染個案與日俱增，死亡人數增至二人，香港疫情岌岌可危已是不爭的事實。很可惜，港府廢官仍未瞓醒，不但大言炎炎疫情受控，衞生署甚至將主動要求隔離的內地入境港人當成人球，任由他們在鬧市流離朗蕩十多小時，埋下播毒隱患。防疫穿窿，廢官發夢，人禍於今尤烈，倘香港出現社區大爆發，就是無人性政府幹的好事！

眾所周知，港府於本月八日凌晨實施強制隔離措施，但凡從內地入境香港人士，不論國籍一律須隔離十四日，並指明港人在家隔離，旅客留在酒店，若在港沒有居所則由政府安排入住暫住設施，違者會被罰款及監禁。惟隔離令生效至今形同虛設，不僅有多人違反隔離令「失聯」，早前更被本報揭發有隔離人士在商住大廈四處走，並與其他住戶共用一廁，增加傳疫風險。更有甚者，當局檢控拖拉，至今沒有一人受罰，毫無阻嚇性可言。詎料港府防疫沒有最廢只有更廢，本報接獲兩名港人求助，再次暴露隔離措施漏洞百出的不堪事實。

該兩名港人從事運輸工作，長居深圳，在港沒有居所，原本每天開工都會深港兩邊走，隔離令生效後，他們只好留在深圳，惟手停口停，遂於前日下午五點經深圳灣口岸入境本港，計劃入住酒店隔離十四日後重投工作。他們先從口岸乘車到元朗再轉巴士出旺角，並坐的士到達油麻地一酒店，但酒店得悉他們從內地入境即拒絕其投宿，那時已是晚上八點。無奈下只好離開酒店步行往旺角警署求助，可惜不得要領，期間曾到快餐店進食，並不斷致電衞生署查詢，署方則愛理不理，僅建議他們另覓酒店。

就這樣，二人無處可歸，只能在街頭到處晃蕩，無計可施惟有向本報求助，並多番催促衞生署，署方拖無可拖，終於在昨日凌晨四點告知他們獲安排入住西貢隔離營，但要求他們自行入營。由於交通工具已經停駛，只好待至朝早七時許乘港鐵再轉巴士入營，辦理好手續已是十點。

顯而易見，由前日下午五點入境，到昨日早上十點在隔離營安頓，中間足足相距十七小時，期間二人曾多次乘搭公共交通工具、在多區街道游走、在酒店和食肆停留，倘二人不幸帶有病毒，以新冠肺炎傳播性之強，足可感染大量人群，香港勢必陷入社區大爆發的災難。君不見，南韓大邱一名超級帶菌者竟將病毒傳染給數十人，多達千人需要隔離，結果該市市長急令居民留在家中避疫。當全世界都嚴陣以待，只有港府廢官掉以輕心，這和靠害市民有甚麼分別？

更何況，兩名港人十多小時無處容身，既擔心觸犯法例，又害怕自己若真是帶菌者將引發災難後果，箇中徬徨可想而知。到底是多麼無人性的政府，才會將自願接受隔離、為防疫負責的小市民當成人球置之不理？廢官可有考慮過當事人的心情？可有想過防疫穿窿對社會的危害？當事人無事猶自可，萬一他們真的是帶菌者，衞生署該當何罪？

當然，「看見棺材也不流淚」向來是港府施政陋習，沙士血的教訓早被拋諸腦後。最離譜的是，在幾乎每日都有新增感染個案的情況下，廢官竟揚言疫情已經受控，還厚顏要求市民包容政府抗疫不力，簡直不知醜字怎麼寫。港大傳染病專家何栢良狠批高官未瞓醒，一味混淆視聽，直指疫情一定沒有受控，甚至隨時失控，促請港府啟用超級電腦追蹤患者的密切接觸者，足見香港形勢一點也不樂觀。

所謂救人如救火，抗疫如打仗，衞生署卻連執行隔離令都敷衍塞責，目前還未有社區大爆發只是好彩，但幸運之神還會眷顧香港多久？在廢官廢策主導下，如果說香港遲早被他們搞死，甚至淪為武漢第二，雖不中亦不遠。

一節見則百節知。隔離措施明顯失效，還有多少漏網之魚，又有多少隱形患者潛伏在社區之內，思之令人惴惴不安。香港猶如無掩雞籠，市民惶惶不可終日，一旦疫情失控，死傷枕藉，廢官烏紗帽不保事小，人命無可挽回事大。哀莫大於心死，近來移民人數再創新高，連馬來西亞、泰國都成為港人的救命稻草，觀乎港府止暴抗疫皆無能，不走難道留下等死嗎？