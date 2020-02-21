神州觀察：疫情如冰山一角　誰在做千古罪人

中國疾控中心前副主任楊功煥近日談及湖北新冠肺炎疫情時表示，已顯露的問題只屬冰山一角，不但真實染疫數字無法說清，病毒未來更有可能像流感一樣長期困擾人類，再也無法消滅；更直指湖北當局每日的疫情公布是在玩數字遊戲，乃至從一開始就在隱瞞疫情，相關通報機制形同虛設。

楊功煥指出，湖北已發現的染疫患者可能只佔總量的一半，一些輕症患者更難被百分百發現。而湖北當局日前突然取消了剛啟用不久的「臨床診斷」篩查措施，成功令六百多宗確診病例縮減至三百多宗，這種神奇操作無疑成為又一個很好的例證，原來只需靠玩弄統計方式就可達到「控疫」之目的，何樂而不為？或者又是為了「顧全大局」考慮？畢竟按此檢測方法，曾令湖北一日暴增一萬多宗確診病例，民眾感到緊張，某些人可能更覺心慌。

如此說來，當局的「應收盡收，應治盡治」目標豈非又要流產？而在對病毒進行追根溯源的同時，當局更需將隱瞞疫情問題查證清楚，該是誰的責任，將來必須一一清算，否則便對不起眾多死去的、及被以這種方式消失掉的無辜者。根據中國疾控中心早前發布的報告推算，至少逾六千宗確診病例是在一月二十日之前發現，但同日上報官方的只有不到三百宗，發現率居然不到百分之五，實在不可思議。

該中心日前重新梳理今次疫情爆發到擴散的過程時再揭發，在湖北當局於去年十二月三十一日首次公布發現疫情之前，可能已出現逾百名患者，而該數字在之後的十日內更暴增五倍；到今年一月十一至二十日，相關確診病例再次暴增，及新增了五千多名患者。如今各界都已知道，當時從湖北省委到武漢市委的主要領導幹部仍在高調宣揚疫情可防可控，及在歌舞昇平中喜迎新春，殊不知，許多人因受到廢官們的誤導，就這樣猝不及防地被永遠留在了二○二○年。

當局宣稱自沙士以來，已累積了大量疾控經驗，並建立了有效的傳染病直報系統，結果很快就被新的疫情打回原形，堪稱莫大諷刺。正如楊功煥所說，再好的系統，沒人使用也是白費，可謂一針見血，就像「吹哨人」李文亮醫生曝光的疫情，當初卻被警方定性為傳謠，及遭院方禁止公開，更未知院方有否及時上報疾控部門，上下一片亂糟糟。

中央政法委早前通過公眾號發出警告，要求各方需準確、及時公布相關疫情訊息，不得再玩隱瞞不報的把戲，否則將會成為千古罪人，被釘在歷史的恥辱柱上。結果他們又這麼幹了，那就別總是免職處理，至少應先找幾個釘上去再說，也好暫時堵住悠悠之口。