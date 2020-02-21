世界視線：大敵當前和為貴　印巴攜手戰蝗災

印度和巴基斯坦是南亞兩大宿敵，兩國軍隊從天上打到地上，再從地上鬥到海上，可謂不共戴天。然而最近兩國卻破天荒通力合作，抵抗共同的敵人。這個發動突然襲擊的大敵，就是從非洲鋪天蓋地殺過來的蝗災。

去年一月起，蝗蟲大軍從東非的蘇丹等國東侵，掠過中東的沙特、伊朗等國，最後抵達南亞次大陸的巴基斯坦，進一步攻陷印度，並有駐足長留之勢。

聯合國糧農組織警告，兩國今年六月會爆發更大規模的蝗災，並指目前蝗軍數目達四千億，屆時會增加五百倍！

印度自去年五月以來，已有數十萬公頃農田遭蝗蟲啃食，損失慘重，單是拉賈斯坦邦就遭四億蝗軍入侵。印度學者擔憂，該國今年糧食恐減收五成。農業部更指出，入侵南亞的蝗蟲仍在繁殖壯大，災情不容樂觀。與此同時，巴基斯坦為了應付自一九九三年以來最嚴重的蝗災，亦宣布進入國家緊急狀態。

自印度去年單方面取消喀什米爾自治地位後，印巴關係進一步惡化，雙邊對話及貿易來往全部叫停。面對滔天蝗災，兩國在過去數月已召開了五次會議，制訂聯合對策。巴基斯坦正計劃一次性免除印度殺蟲劑的關稅，以便農民滅殺蝗蟲。雙方將於六月再次舉行會談，商討滅蝗措施。

蝗災不僅令印巴兩國暫時融冰，更令印度有機會承擔地區大國的責任。新德里當局目前正在強化「空中打擊力量」，承諾會出動直升機、無人機迎擊來犯之蟲。該國官員指出，印度必須阻止蝗蟲東進，否則孟加拉亦會淪陷。

印巴兩國存在歷史、地緣和宗教的重重矛盾，國際社會並不期望一次聯合抗災行動，會令兩國關係徹底改觀，但蝗災確實為南亞的兩大宿敵帶來寶貴的合作機會。南亞人口密集，對農業構成龐大壓力。飛蝗所過之處，將如烏雲般遮天蔽日，一旦啃掉收成，印巴以至周邊國家都可能陷入糧荒，並引發連串人道危機。到了這個時候，人類才會驚覺在大自然面前的渺小，而南亞局勢亦因此難得的平靜了。