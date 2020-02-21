世界衞生組織總幹事譚德塞表示，中國防疫治疫，是為了中國，也是為了世界。而日本送給中國援助的醫療物資上寫着「中國加油、人類加油」。事實上，中國的新冠肺炎疫情已不單是中國的事，而是關乎人類的命運。

假如中國防疫失敗，全國擴散，十四億人陷入疫症災禍中，不但中國人受苦、中國的經濟被摧殘，更會連累全球生產鏈、供應鏈經濟。而疫症會邁出國門以外，與現時已經初步蔓延的，會形成來勢洶洶的疫病潮，比現時由東非至南亞的蝗災更為嚴重。人口大國如印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼等不易防疫，而非洲埃及已有確診。

中國失守，因中國乃至後來疫區的全球化因素而不易防衞，這眾多的發展中國家失守，它們的醫療能力遠不及中國，怎樣防治呢？國門防衞一失，疫病便會洶湧而入，全國蔓延。即使發達國家如日本，亦大有失守的機會。同樣地，疫情已登陸北美洲、歐洲，特別是美國，流感已近乎失控，夾雜傳染力更強的新冠肺炎，形勢更會變得嚴峻，政府會顧此失彼，不易壓制疫情。

在中世紀，蒙古征服歐亞，隨着全球化而產生瘟疫，黑死病據說始自中亞，第一波擴散是中國和中東，中國河南省死人以百萬計，有說瘟疫動搖了元朝的統治；第二波擴散則是歐洲和北非，十四世紀的五十年間，黑死病疫情反覆施虐，歐洲人口減少了三分之一，英國人口跌了一半，打擊更甚於中國與中東。疫情嚴重主要是治療無方，也沒法隔離疫情，黑死病菌隨着蒙古遠征和跨國交通貿易，散布整個亞歐非大陸。

當年中國守不住疫情，也沒法幫助世界救治疫情，蒙古反而是導致疫情散布的重要因素。

今天科學進步，但是如沙士、中東呼吸綜合症、伊波拉，以至各種流感，此起彼落，在全球化的世界裏容易蔓延擴散，此所以新型的疫病成為全球的威脅，生物安全與防禦成為國際乃至眾多國家重大的挑戰，中國也正把生物安全列入國家安全的範圍。顯然，科學進步不足以抵禦全球化帶來疫病變種演化的威脅，更何況在傳統恐怖主義外，還有生化恐怖主義新的威脅。

除非如中國這樣的國家，政府強大的組織和集中資源防疫抗疫能力，其他國家未必可以單獨應付疫情。此所以需要世界衞生組織的協力，但是更需要中國的支援。

中國失守，全球遭殃，中國防治疫病便是為全球防衞。這本是美國霸權的責任，美國放棄，中國是義不容辭地補上。不為美國，為的是世界。