這是智慧的年代，也是愚昧的年代。新冠肺炎在世界各地引起恐慌，出現種種亂象，香港情況尤其不堪，不僅爆發「盲搶炎」，許多日常生活用品被一掃而空，更發生聞所未聞的打劫廁紙鬧劇，成為國際笑話。有新加坡官員暗諷香港人的表現「白癡」，聽起來有點刺耳，卻是不容否認的事實，香港社會的愚昧程度確實到了匪夷所思的地步。

過去人們一直認為香港是經濟發達地區，社會理應相對成熟、理性、文明，有些香港人更因此自高自大，總是看不起內地人。但事實恰恰相反，黑色暴亂令人見識了黑衣暴徒的野蠻兇殘，新冠肺炎更令人見識了整個社會的反智低智，香港曾經留給世人的一點美好印象蕩然無存，取而代之的是愚昧和自私。也正是這種既愚昧又自私的社會，反對派才有機可乘，各種謠言才有市場，「盲搶炎」才會愈演愈烈。

有人在網上轉發一張照片，聲稱是美國衞星在武漢上空拍攝，只見街上躺滿「死人」，原因是許多人染疫而不敢回家，只能在街上徘徊，結果一個個倒下。這種謠言荒誕不經，旨在妖魔化內地，頭腦稍為正常的人都不難看出破綻，偏偏香港有些廢青信之不疑，煞有介事地渲染一番，這種人不是白癡又是甚麼？實際上，相關照片是多年前攝於德國法蘭克福一個「行為藝術」活動，街上躺的既不是死人，地點更不在武漢。

時代在進步，世界在發展，唯獨香港社會的集體智商在不斷退化，儼然比第三世界國家還不如。由此可見，政治病比任何疫症更可怕，一旦邪毒上腦，便會迷失心智，喪魂落魄，既無分辨是非能力，也無基本思考能力，只能淪為行屍走肉。對於這種人，最好是避而遠之，千萬不要和他們講道理，因為他們除了咒人「死全家」之外，根本不懂得講道理。正如有人所說，不要輕易和傻子爭辯，否則外人搞不清誰才是傻子。