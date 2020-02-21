特區連續十五天沒有新增確診個案，新患者陸續康復出院，政府及公共服務將陸續恢復運作，賭場重開……唉，說到這裏，大家都知道以上說的不是大家生於斯、長於斯的香港，而是一橋之隔的澳門。由於病毒潛伏期一般是十四天，故此該地疫情大致上可說是受控。

這邊廂香港新確診個案只是停了一日，政府高層已急不及待走出來說疫情已受控，而第二位病者死亡的消息狠狠地摑了高官一巴，港大傳染病專家何栢良再加多一巴掌，指肺炎疫情在香港一定未受控，甚至擔心會失控，形容港府說法「混淆視聽、大錯特錯」，諷刺政府領導層「未醒」，「日日等病毒」。面對專家的指控，食衞局局長陳肇始也不敢盲撐上司，又是不斷遊花園，但現今網絡資訊發達，市民又怎會輕易給蒙混過去？

最近數宗新發現個案，部分並無外遊歷史，疫情社區爆發又一例證，因此當局還要擴大檢測範圍，試問憑甚麼說疫情已受控？信口開河，政府的公信力何在？有時間開記者會亂吹噓，不如腳踏實地幫助受疫情影響的社會階層。各行各業受暴潮及疫潮影響，旅遊、零售及飲食業是眾所周知的重災區，最近又多了一個行業受難，補習社其實本質亦是手停口停，持續停課再加上避免聚集，令很多補習班停運，現時面對嚴重周轉問題，但教育局懶理業界死活，只是通知「不建議開學」，令持牌教育中心重生無期。很多教育中心默默耕耘，對基層作出支援，協助不少家庭照顧兒童，某程度補救託兒服務的不足，可是小本生意往往被政府忽略。

其實何醫生說的未夠準確，香港的廢官不是還未有睡醒，而是根本都等於半個死人，俗語有云，踢極都唔郁，死蛇爛鱔，寄望他們打好疫戰，基本上是等於緣木求魚，注定餓死。香港人不是沒有耐性，而是這個政府蹉跎歲月。