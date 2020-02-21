日本是旅遊大國，不少香港人更視之為第二家鄉，到那裏吃喝玩樂的確一流，但千萬別出事，否則你死你賤。單是鑽石公主號的處理手法，已讓人見盡這個被視為「脫亞入歐」的文明國家如何不文明。據在船上確診感染的香港患者家屬所講，其父入院後被安排與五名病人同住一房，沒有隔離設施，連藥物也沒派，六人共用一廁，隨時交叉感染；甚至乎，有些確診港人不獲安排入院，令人瞠目結舌。

不說不知道，一說嚇一跳，你能相信這就是日本應對疫情的方法嗎？很明顯，即使世衞已將新冠肺炎列為國際緊急公共衞生事件；即使世界各地嚴陣以待，連南韓大邱市長都呼籲民眾不要外出；而且不止香港，以色列、加拿大、美國和澳洲都派包機將國民從郵輪緊急撤離，足證事態不妙，日本作為第二多確診個案的國家，抗疫依然不痛不癢，負責任嗎？

更令人心寒的是，日本電視節目仍在宣傳不用戴口罩防疫；從郵輪離開的日本人不用隔離，可自行乘坐交通工具回家。神戶大學傳染病學教授岩田健太郎日前出文批評船上隔離安排「可怕」，直指厚生勞動省未能及時安排專業人士介入，結果不旋踵，日本政府即強力駁斥，岩田迫於壓力急急刪文，拒絕再討論事件，學術自由云乎哉！

有些人總以為日本事事好，動輒指摘內地，但事實擺在眼前，日本抗疫意識低下，說是草菅人命也不過分。事實上，日本是極度依賴旅遊業的國家，倘因為疫情而令旅客卻步，必然嚴重打擊經濟；何況奧運很快舉行，日本更是不容有失。如此種種，皆驅使日本對疫情採取鴕鳥政策。

問題是，新冠肺炎傳染性極強，日本當局卻當成流感看待，如此自欺欺人，怎會不引致災難後果？長毛、阿牛之流，日日跑去中聯辦胡鬧，為何還不跑去日本駐港領事館抗議日方抗疫不力、不人道對待港人？