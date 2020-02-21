有人說香港是一本難讀懂的書，筆者撰寫時評專欄近八年，這部書也認真地讀了二千多天，很多地方尚未讀懂，但接觸多了，總會有少許心得。我覺得香港是一個人心躍動，有時甚至是躁動的地方，社會氣氛不可能像澳洲、加拿大般寧定、閒適，所以不少飲香港水長大的人，即使移居彼岸也是適應不來，最後要選擇回流。

維港兩岸的人永遠活力澎湃，像是有無窮精力要宣洩，應付香港人，就像應付一群過度活躍的孩子，如果能導以正途，孩子們朝着一個目標去闖、去創，說不定就能建出一個新天地。但若然引導方法有偏，這群孩子也可以將一座大好房子拆得散了架。

回歸前的三十年間，或是因為管治者懂因勢利導，或是因為香港人生活尚未富足，人們的勁頭都投入拚生活之中，精力有所發洩，所以能在經濟上創造出奇迹。回歸之後則不同，或是因為管治者不懂引導，或是因為時不我與，此地再難創造出經濟傳奇，甚至可能是因為不少港人生活已然富足，以拚經濟為人生目標不再像從前般吸引。因此，很多人就將精力發洩在其他事情上，弄出一個又一個的「運動」，香港也變得終日不寧。

為《基本法》第二十三條立法、推行國民教育、中央在特區實踐有限制的普選，以至修訂《逃犯條例》，這幾件事檢點下來，都沒有甚麼大不了，有些更該是意料中事。但不少香港人偏像過度活躍一樣，對上述事情全情投入，採取反對態度的，更誓要反到底。

繼反修例運動之後，近日香港人又掀起新玩意，就是搶購物資，個個搶得不亦樂乎，熱烈程度可說冠絕世界。這就是獅山子民的特質，這種容易狂熱的個性本無好壞之分，管治者引導得好，可以很具建設性；不懂引導的話，就會出大亂子。