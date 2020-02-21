香港經濟進入冰河期，黑暴持續八個多月仍未平息，新一年又遇上新冠肺炎來襲，廢柴政府抗疫無方，市面百業蕭條，失業率飆升，哀鴻遍野，經濟重創，得番棚骨，睇怕距離「白骨露於野，千里無雞鳴」的日子不遠矣！

香港各行各業喺黑暴同新冠肺炎雙重打擊下，飲食業受到嘅重創，比沙士時更嚴重！阿哥，依家不論米芝蓮餐廳定係大波蓮開嘅食肆、酒樓，全部在吊鹽水、插喉，執笠嘅執笠，停業「裝修」嘅休業，苟延殘喘嘅唔做夜市，其實夜市根本靜如深海，得一枱半枱客，點做啊，真係睇見都淒涼！老朽平時去開嘅粥麵店，夜晚都停開，搞到老朽要食杯麵頂住！而另一間連鎖快餐店，租約滿便不再續租了！相信當洋紫荊花四月開得璀璨、春滿人間時，就會出現執笠潮，吉舖圍城！

朋友寄來一首《何時能出去》，道出許多港人心聲：「窗外青山樓外樓，關得咱們眼淚流，今朝有酒今朝醉，吃飽喝足又去睡，橫睡直睡仰臥睡，一直睡到疫情退，待到百花盛開時，再與親們來相會。不求三月下揚州，但求月底能下樓。」依家啲人都真係好心虛，好友都謝絕探訪，邊爐熄麻雀停，迫不得已要返工，回到家第一時間除鞋噴消毒水，立刻去沖涼，由頭洗到落腳，連腳趾罅都逐隻捽，總之有刷錯冇放過！有啲女士回家後要將手袋內嘅全部物品，好似手機、化妝匣、眼鏡等，全部用酒精或稀釋漂白水抹過，手袋裏裏外外再加噴消毒劑！老朽至此明白何以市面如此冷清，食店如此淒涼！

呢，政府防疫抗疫基金增至三百億元，據悉撥款三十七點三億元支援餐飲業，約二萬八千名持牌人受惠，不過要待食環署獲撥款後一周才能接受申請，起碼兩周後才能發放津貼。老朽相信呢啲錢都撥唔到畀依家插緊喉嘅食肆，而大波蓮車仔麵嗰位老闆瘦剩棚骨，根本連申請填表都揸唔實支筆！