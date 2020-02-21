菲律賓總統杜特爾特在他的親信、前警察總長羅沙赴美簽證遭取消後採取報復行動，決定取消對美國的雙邊軍隊訪問協定（VFA），指令外交部長洛欽下達這項命令。洛欽引述杜特爾特的話說，現在是時候靠自己，菲律賓會加強自身的防禦能力，不再是依靠其他國家。

杜特爾特處事向來有個人作風，特別是在外交政策，並沒有讓菲國向其他大國委曲求全或依賴，反而凸顯了主權，維護國家利益，形成與美國的關係日漸疏離。今次是繼早前宣布不參加下月在美國拉斯維加斯舉行的東盟美國領導人峰會後，再次在主權及外交上發美國的脾氣。

VFA是菲律賓與美國於一九九八年簽署後翌年生效，協議重申兩國在一九五一年簽訂的共同防禦條約各自承擔的義務，美國軍隊能不定期造訪菲律賓，美國軍方人員入境菲國時不需要護照和簽證。在民主發展下，菲國人民近年認為這協定讓美國政府對在菲犯罪的美國士兵擁有管轄權，而不是受菲國法律制裁，是不平等。

杜特爾特明白到外交協作應是公平，各取所需，沒理由菲國總是在美國面前抬不起頭來，況且菲美軍事合作對美方絕對有利，菲國不能長期卑躬屈膝。取消VFA，美國將失去維持自己在東南亞和南海軍事前沿基地及擴大行動規模的主要中心；缺乏菲律賓這軍事夥伴，將限制美國應對東亞的軍事轉變，美國需調整區域戰略，找新夥伴去填補，但總沒有像菲國般能提供的優勢。

今次菲律賓的決定提醒了國際社會，國家不論大小，總有其存在價值，需要拿出各自優點及強項去建立獨自的地位，不需要事事順從美國的外交軍事策略；相反，在國際外交上要取得公平及平衡發展。杜特爾特掌握這個竅門，正加強與中國發展關係，平衡美國對菲律賓的影響力，其做法對正致力競選連任的美國總統特朗普來說，成為一個大難題。