在內地政治體制中，崗位含金量、權力大小與官員級別息息相關。因此，許多重要職務由黨和國家領導人兼任。譬如，黨務層面，宣傳、組織等部部長由政治局委員兼任，統戰部部長由中央書記處書記兼任；政府系統，外交部部長、公安部部長都由國務委員兼任；人大方面，副委員長兼任全國總工會主席。

此外，還有跨領域的兼職高配，例如國家發改委主任何立峰、國家民委主任巴特爾、交通部黨組書記楊傳堂，都擔任全國政協副主席。在政協，他們的身份是國家領導人；在政府，則是普通部長。近期，政協副主席夏寶龍又兼任國務院港澳辦主任、黨組書記。

同樣是兼職，其實權力配置大有不同，這當中一個關鍵的指標是，要看國家領導人是單純兼任行政職務，抑或是同時兼黨組（黨委）書記。按照「黨管一切」的原則，各部委的重大事項，比如提拔幹部、政策決策、財務撥款等等，都需黨組拍板。特別是中共十八大之後，隨着全面從嚴治黨的推開，黨組作為責任主體，權力更重。

以全國人大、政協為例，前些年，兩大機構的秘書長都由國家領導人兼職，比如上一屆的人大副委員長兼秘書長王晨、政協副主席兼秘書長張慶黎，但機關黨組書記都由常務副秘書長王萬賓、孫懷山擔任，具體負責機關工作，而王晨、張慶黎更多意義上是分管監督的角色。二○一五年，由於強調秘書長的主體責任，黨組書記改由王晨、張慶黎親自擔任，須實際負責，常務副秘書長則改兼黨組副書記。現時公安部部長趙克志、發改委主任何立峰都是所在部委的黨組（黨委）書記，是工作重心所在，統管一切。而全國人大副委員長王東明只兼任總工會主席，總工會主要工作均由黨組書記李玉賦打理，王東明日常也不在總工會上班辦公。

總體而言，國家領導人兼任黨組書記，意味着主持日常全面工作；如果不兼任，則主要是負責協調重要事項，把握大政方針，不介入具體事務。舉例來說，二○○三年沙士疫情的時候，副總理吳儀臨危受命兼任衞生部部長，國務院副秘書長高強調任衞生部黨組書記兼常務副部長，實際上日常部務由高強主持，吳儀則在宏觀上掌舵。

而今次政協副主席夏寶龍同時出任港澳辦主任、黨組書記，說明這項人事調整是「務實」之舉，是要切實坐鎮主政、披掛上陣，而絕非僅僅是大方向上領銜「務虛」，這與二○一五年人大、政協秘書長兼任黨組書記有類似之處。因此，黨組書記並不是一個附帶的職務，反而是洞悉權力輕重的主要風向標。

外交部比較特殊。該部由於專業性較強，與其他部委交流機會少，正部級崗位有限，多年以來一直是部長、黨委書記分設，分管黨政。現時國務委員王毅兼任外長，雖然不擔任黨委書記，但仍主持日常部務。而且外交部黨委書記是專職黨務，另外設常務副部長，其地位比不上高強那種黨組書記、常務副部長「一肩挑」。