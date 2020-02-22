正論：暴動重罪獲撤控　律政枉法縱暴徒

瘟疫肆虐，黑暴未息，人心不古，經濟重創。昨日又見元朗「721」集會鬧得不可開交，社會亂成一團之際，律政司竟然踩多一腳，兩名暴動罪被告竟因為控方證據不足，昨日不但獲撤控，更獲賠訟費。「警察拉人、司法放人」不斷上演，律政司檢控水平低下，倘餘下的反修例官司繼續撤控賠訟費，別說警方執法努力付諸東流，要納稅人為政府埋單才是最冤哉枉也。

去年八月觀塘爆發反修例暴亂，暴徒堵路、縱火、破壞智慧燈柱和襲警，罪行罄竹難書。其中三名懷疑涉案並分別被控暴動罪的男子昨日緊急提訊，控方索取律政司意見後，竟撤回其中二人的控罪，訟費申請亦獲批，可謂賠了夫人又折兵。其中一名獲撤控的地盤工人，被捕時「全副武裝」上陣，包括防毒面具、頭盔、護甲等，甫見警員即拔足逃跑；而另一獲撤控的售貨員被捕時只穿便衣。控方指前者「自招嫌疑」，辯方則指當時附近有合法集會舉行，不能單憑被告逃跑或衣着而證明有罪，批評控方沒有充分證據檢控，「自招嫌疑」並不合理。

不問可知，獲撤控的兩名被告喜不自勝，接受傳媒訪問時更揚言「五大訴求、缺一不可」，大大振奮了黑暴士氣。很明顯，整場官司之所以一子錯，滿盤皆落索，根本是律政司搜證馬虎、甩漏混亂所致。

同類事件已非首次發生，早前警方搗破懷疑軍火庫，在單位內檢獲逾百個汽油彈，事後四男一女被控一項管有爆炸品罪，但提訊期間，辯方發現律政司在控罪書及檢控同意書上打錯其中一名被告姓名，中、英文控罪亦有不同，最終導致被告當庭釋放。低級錯誤起了放生效果，到底是有心還是無意，怎能不令人懷疑？

事實上，律政司甩轆醜聞不勝枚舉，單是錯誤理解「不誠實取用電腦罪」已引發連串翻案潮，「有罪無法」結果又是放生犯罪者。如果說一次是偶然，兩次是巧合，那麼律政司接二連三犯錯，當作何解釋？要是檢控人員水準低下，理應炒魷，而不是一邊享受高薪一邊不做事；要是律政司內部有問題，就更該正本清源，揪出吃裏扒外的無間道，還司法以公正。

很可惜，律政司司長鄭若驊其身不正，很可能就是內部最大那位無間道。眾所周知，她上任以來出名庇奸護惡，反中亂港者如壹傳媒黎智英之流，不論所涉罪行多麼嚴重，最終也是毫髮無傷，政治黑金案固然是一例，佔中案不起訴又是一例，就連刑恐東方報業集團記者案也不了了之。更何況，早前才爆出有律政司人員向暴徒教路逃避檢控的醜聞，最後僅是調職了事，擺明高高舉起輕輕放下，叫人如何相信司法公平公正？如何不懷疑有人存心包庇？

說來可悲，佔中之亂將香港社會嚴重撕裂，人們不問是非只問立場，整個社會黑白顛倒；到了去年的黑色暴亂，更是將對立情緒推向瘋狂，黃藍彷彿不共戴天，甚至衍生無數打砸搶燒、殺人放火、暴力私了的可怕罪行。

律政司作為維護司法公義的政府部門，理應撥亂反正，重建法治，將暴徒繩之以法，詎料事實恰好相反，反修例黑暴有七千多人被捕，至今檢控僅得千多人，遭重判的一個也沒有。律政司拖拖拉拉，大玩捉放曹拖警方後腿，到底是止暴制亂還是縱暴容亂，有目共睹。

屋漏偏逢連夜雨。日前有警員不幸確診感染新冠肺炎，冷血網民一片幸災樂禍之聲，人們不禁要問，警方努力執法到底換來甚麼？難怪有人揶揄，律政司既然樂於「警察拉人、司法放人」，不如索性頒下特赦令，將千多名被檢控的暴徒全部放生，完成黑暴「五大訴求、缺一不可」的未竟心願，豈不快哉？若嫌未夠痛快，更可將所有執法警員全部起訴，屆時司法與暴徒「普天同慶」，香港豈非天下太平？

說到底，身處這個正義不彰、邪氣高漲的動亂時代，最悲的必是小市民，最冤的必是守法納稅人。受黑暴疫情雙重夾擊，百業蕭條哀鴻遍野，打工仔不是被裁就是減薪，老闆不是拉閘就是清盤，要求港府開倉派錢之聲不絕於耳。偏偏廢官總是藉口多多，一味以千億財赤說事，唯獨賠償給暴徒則來者不拒，多多益善。黑暴破壞法治、重創經濟復有錢落袋，世界上最荒謬之事莫過於此，納稅人和基層打工仔不冤才怪。

透過現象看本質，律政司是不是有政治立場，法律面前是不是人人平等，政府是不是黃絲氾濫，還用問嗎？從佔中搞手大部分甩身，到維護秩序的警員紛紛獲刑；從一哥出席宴會被死咬不放，到政客收黑金理直氣壯，是誰壯大了反對派的膽，已是寫在牆上。