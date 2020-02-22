世界視線：身陷政治漩渦中　巴爾想退也不易

美國總統特朗普的親信、前競選顧問斯通因向國會作假證、干擾證人及阻礙通俄調查等罪名的案件，已轉變為共和、民主兩黨政治惡鬥。事緣處理斯通案的檢方律師，早前建議將斯通判囚七至九年，特朗普公開批評刑期過長後，司法部罕有地推翻相關刑期決定，引發四名參與斯通案的檢方律師辭職抗議。

為安撫內部不滿情緒，司法部長巴爾罕有地批評特氏經常在社交網絡發表文章評論案情，令他的工作難做。有分析認為，巴爾對總統的嗆聲乃為勢所逼，並非真的有意反對特氏，其實巴爾的潛台詞十分清晰：他並不期望特氏能停止干預其工作，只是希望他不要「高調」進行，弄得人盡皆知。問題是，特朗普根本沒想過配合巴爾的演出，他一方面承認自己令巴爾的工作更加難做，另一方面又繼續發推文評論斯通的案情。上千名前司法部官員發表聯署信，要求巴爾辭職。一度有據稱接近巴爾的人表示，巴爾正考慮掛冠而去。

在司法界幾乎一面倒向巴爾施壓的同時，亦有人站出來為他說公道話。一位在老布殊時代出任副司法部長（當時巴爾是部長）的官員指出，政治任命的高層基於專業考慮，推翻屬下司法人員的決定，屬標準流程作業，他自己參與過的案件，就涉及共和黨以及民主黨的國會議員。

這位前高官的話或許說得不錯，但斯通事件的關鍵在於，總統發聲干預在先，司法部要求重新覆核刑期在後，就算巴爾真的從法律角度出發，認為斯通原本的刑期過重，在政治觀感上亦水洗難清。更何況，如今事件已上升到政治鬥爭的層面。上述的聯署信不僅要求巴爾下台，更促請國會調查甚至彈劾巴爾，繼通烏調查後的另一場政治風暴，隨時成形。另一方面，參、眾兩院共和黨高層領導人發表聯合聲明力撐巴爾，盛讚他對法治的貢獻。這一幕令人聯想到最高法院大法官卡瓦諾在參議院的聽證會，共和黨保的已不是卡氏本人，而是特朗普的「管治威信」，去到這一步，當事人想退場也不是易事。