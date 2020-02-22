神州觀察：抗疫醫護淪炮灰　人道悲劇勿重演

士兵上前線打仗，卻又無槍無子彈，甚至連頭盔也不提供，那就只能做炮灰。內地將疫情肆虐的武漢提升至戰時狀態，卻因醫療物資嚴重緊缺問題首尾不能兼顧，更需因陋就簡，倉促行事，以致衍生出更多人道災難，情況觸目驚心。

武漢武昌醫院院長劉智明近日因感染新冠肺炎去世，被抬入黑箱車運離之際，其妻追着車尾哭喊的場面令無數人淚奔。劉院長無疑是優秀的抗疫英雄之一，當局亦已決定將本次抗疫中不幸倒下的英雄們追封為烈士；但這樣的犧牲，很大程度上卻是當局的無能失職所致，正如有該院醫生反映，他們本就物資短缺，亦不具備處理傳染病的條件，還是被徵用為接收疫患的定點醫院，所有人只能提着腦袋往前衝，堪稱悲壯。

其實就在幾日前，該院一名女護士亦已因此喪命，並傳出院內一眾醫護人員基本是在抗疫前線「裸奔」，卻有網警無恥地闢謠稱不缺物資，更要將鍋甩給境外勢力，吃相實在難看。事實卻是武昌醫院連醫護專門使用的通道也沒有，想不中招都難，包括主任及護士長等醫護人員亦遭嚴重感染，防護服等物資只能支撐三數日；以這樣的條件上戰場，怎不造成更多無謂的死傷！

國務院新聞辦日前在武漢舉行發布會，介紹中央指導組近期抗疫工作情況，稱中央安排了逾七億元補助款支援武漢醫療建設，欲實現「床等人」的目標。只是任其再怎麼爭分奪秒，床位不足問題仍然很突出，「火神山」、「雷神山」、「方艙」醫院雖陸續交付使用，仍有大批民眾在無助中等死或被迫自行了斷。於是當局不得不再強徵學校、酒店、體育館等設施應急，惟又無法盡數達到隔離收治標準，故而導致更多的交叉感染發生，得不償失。

更悲慘的是，一些普通醫院被徵用後，原來的重症或危重病人竟遭無情驅離，停醫停藥，簡直無良至極。譬如武漢廣發腫瘤醫院近日至少有十五名癌症患者遭強制出院，更有人回家後健康每況愈下，最終失救而亡。人們不禁要問，當局的所作所為到底是為救人，還是在害人？聯合國愛滋病聯合規劃署日前表示，因應內地到處封城抗疫的形勢，恐令更多愛滋病患面臨斷藥之虞，可見絕非蠱惑人心之說。

書到用時方恨少，事非經過不知難。大疫當前，醫療物資匱乏已是不爭的事實，哪怕當局舉全國之力進行支援，亦難解困局，實在叫人尷尬。須知自沙士以來，當局本有足夠多的時間和機會去做準備，結果卻甚麼也未做，以致再次連累無辜百姓，及釀成更多的人道悲劇，當局固然難辭其咎，有無能力阻止類似悲劇重演，更是關鍵。