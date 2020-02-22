功夫茶：釘蓋前都要埋單　壹淫媒害己害人

俗語話狗改不了食屎。同樣，本性淫賤又豈能移？淫賤基因深植嘅壹淫媒創辦人漢奸黎，條粉腸為谷銷量、呃廣告，以煽情手法，無所不用其極侵犯藝人、商人、政要私隱，將所謂「狗仔隊文化」發揚光大，屢被批評為「淫媒始祖」，而條粉腸甘之如飴，愈來愈變態出位。淫賤黎一條淫蟲，狗改不了食屎，扮乜春嘢「民主鬥士」吖！

呢！條粉腸在港創辦《壹週刊》，掀起一輪狗仔隊跟蹤式、偷窺式嘅侵犯藝人私隱潮，偷影藝人換衫、偷拍剛去世女星遺體照片、誣指藝人夜蒲，影唔到相就亂咁作嘢，害到有家室嘅明星藝人雞毛鴨血，幾乎家變！

各位街坊，往事並不如煙，二十多年前，香港演藝人協會曾發起「72小時封嘴行動」，以抵制壹淫媒咁無恥下流賤格卑鄙邋遢、不顧傳媒操守嘅行為！好多藝人都響應不接受其訪問！之不過條粉腸誨淫誨盜染色體深植骨髓，愈犯愈多，曾被裁判官形容不雅物品檔案「厚如一疊」。講真，如果認真判罰，壹條淫蟲已經被罰到壹家破產兼把牢底坐穿喇！偏偏每次罰款幾萬數千，壹條淫蟲點會唔變本加厲吖！

淫賤黎食髓知味，以為香港啲廢官待佢不薄，於是照辦煮碗，將淫賤不能移嘅狗仔隊文化搬到台灣，上有好者，下必甚焉，台灣壹淫媒記者上行下效，老屈知名商人逃稅並勒索人家一百萬美元，認真夠薑！阿哥，打壹淫媒工，連記者都可以基因突變成悍匪，呢啲近墨者黑嘅磁力恍如黑洞，認真唔到你唔服！

要言之，台灣《壹週刊》又係「厚如一疊」，官司纍纍！嗱，三年前一名娛記偷影有「天使臉孔、魔鬼身材」嘅「台灣第一美女」林志玲，並以一貫渲染作大嘅標題吸睛，甚麼「疑似林志玲女子裹着浴巾關紗門」，鬼知那個「疑似林志玲」係唔係偷拍者自己個阿媽！總之，淫賤黎為銷多兩本書，生安白造名人生癌都得，亂噏廿四有個波波側影嘅就叫「疑似林志玲」，有乜出奇喎！

嗱！台灣就唔係香港咁款，罰極幾萬數千，𢱑痕都嫌你細力，仲有司法向來做其保護傘，一味放生淫賤黎，由淫蟲縱到佢變恐龍，以為去到台灣又可以盲耍濕九拳，點知台灣法律唔似香港咁，正義女神一揮劍，來如雷霆收震怒，每次罰親十萬港元起跳，啲主管更分分鐘要坐監添！嗱，林志玲單案敗訴又要賠償約二十一萬個大洋喇！淫賤黎愈窮愈見鬼！台灣壹家產業冚家富貴後，壹破家亡，揮劍自宮、淚別一眾狗仔隊時，諗起自己有咁耐風流有咁耐折墮，壹淫媒風吹全線熄滅，大紅燈籠碎一地！釘蓋前唔該找埋啲冤孽數先好上路吖！